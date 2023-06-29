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Что теперь будет делать Пригожин?

Виктор Небоженко
29 июня 2023, 06:22
78
Его задача - прорываться в Африку и молить бога, чтобы как можно быстрее закончилось царствование Путина.
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Евгений Пригожин
Пригожин сейчас никому не доверяет / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Пригожину надо добраться до Центральной Африканской Республики. У него там огромные интересы, есть свои бункеры, и там он надеется пересидеть Путина, пока в России не придет новая власть. Потому что объективно этот человек не является политиком. Не только потому, что он зек. У него был высокий рейтинг, он пользовался популярностью на фронте, среди офицеров, и был уверен, что будет идти к Москве, а возле Москвы договорится лично с Путиным, и на этом все закончится. Но получился облом.

Москва действительно готовилась к отпору, Путин выглядел пассивным, Пригожин - активным, но получается, что пострадал прежде всего Пригожин, который начал не до конца подготовленный мятеж. Путин тоже пострадал, потому что он всегда изображал из себя бога, самого сильного человека, без которого в России ничего не движется. Объявить войну, уничтожить 300 тысяч своих граждан, угрожать миру ядерной бомбой и ничего не сделать против человека, у которого 5 тысяч человек идут на Москву? То есть это не сравнимо.

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Объективно Пригожин, не по своему желанию, потому что его связывает 15-летняя дружба с Путиным и большие экономические интересы, очень сильно испортил репутацию Путина. Поэтому у Путина нет другого выхода, кроме как ловить Пригожина и, скорее всего, уничтожить. Вероятно, ему дадут возможность выехать в Африку, а потом скажут, что он случайно подавился чем-то или что-то с ним произойдет.

Но есть большая проблема: за эти годы путинское окружение и сам Путин доверили Пригожину большие финансовые ресурсы. И прежде чем его убить, сначала окружение Путина будет забирать у него деньги.

Пригожин сейчас никому не доверяет. Его задача — прорываться в Африку и молить бога, чтобы как можно быстрее закончилось царствование Путина. После этого он уже никому не будет нужен. Потому сейчас он должен молиться о том, чтобы Путин умер раньше него.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Виктор Небоженко, специально для Главреда

Евгений Пригожин
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