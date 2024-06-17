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Что там во Франции с выборами?

Юрий Богданов
17 июня 2024, 21:22
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Курс на поддержку Украины сохранится. Конечно, могут быть попытки заблокировать амбициозные проекты по помощи (самолеты, инструкторы). Но политическая система Франции ограничивает возможности парламента и правительства влиять на внешний курс.
Что там во Франции с выборами?
Супруги Макроны и Зеленские / фото: Офис президента

Франция готовится к досрочным парламентским выборам на фоне успеха ультраправых на выборах в Европарламент. И там - интересно.

Причины беспокоиться есть. Социологи пока оценивают вероятность победы "Национального объединения" Ле Пен как высокую. На старте кампании позиции центристов (Макрон) в новом парламенте оценивают в 125-155 мест (вместо 250 сейчас), левым останется 125-155. В то же время рейтинги обещают Национальному объединению (далее - НО) от 230 до 260 мест в парламенте вместо нынешних 88. Это не позволит НО сформировать единоличное большинство (для этого нужно 289 мест из 577), но сделает ее главным кандидатом на должность премьера.

Хотя главу правительства во Франции напрямую назначает президент, по традиции должность премьера занимает глава крупнейшей партии или группы партий. Например, так было, когда при президенте-социалисте Франсуа Миттеране несколько лет премьером был лидер правой оппозиции Жак Ширак. Который потом стал президентом.

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Премьерство фактически делегирует внутреннюю политику в руки Ле Пен или ее фунта - номинального руководителя партии Жордана Барделла (ему 28 лет, и он встречается с племянницей Ле Пен). Если ультраправые не перессорятся друг с другом, что с ними уже много раз случалось.

У вас может быть вопрос: а зачем Макрон так рискует тогда? Мог бы спокойно сохранить власть до 2027 и условно подконтрольный парламент. Тут все тоже объясняет социология и политтехнология. Очевидно, идея объявить перевыборы прорабатывалась еще до голосования в Европарламент.

То, что Макрон объявил перевыборы сразу после первый результатов, а не стал ждать, пока требования ультраправых наберут силу - единственно правильный шаг, демонстрирующий решимость президента и его доверие к обществу. Он не "продемонстрировал слабость, уступив давлению правых", а сам решительно пошел на этот шаг.

Большинство французов (54%) поддерживает идею досрочных выборов. В том числе значительная доля сторонников Марона. Парламент должен получить новый мандат доверия от общества. И этот процент имеет тенденцию к росту.

Если не замечать общественные настроения и не дать ультраправым "показать себя", у того, кто пойдет на выборы президента от центристов и правых центристов 2027 года просто не будет шансов. Из-за низкого уровня легитимности как наследника президента, который испугался досрочных выборов. Поэтому да, Макрон рискует, но он играет единственно возможную для себя и своего политического спектра партию.

Ультраправые же могут получить максимум "правительство меньшинства" (у них просто нет гипотетических союзников по коалиции), и не смогут выполнить большинства своих обещаний. Это продемонстрирует уже их слабость.

Плюс шансы, что такой риск принесет Макрону если не победу, то приемлемый результат - есть. Победа партии Ле Пен напугала многих французов. Популистские обещания НО также толкают к сотрудничеству с президентом оппозиционных консерваторов и центристов. Здесь важно учитывать, что во Франции двухтуровая система. Поэтому во 2 туре у радикалов будет меньше шансов против коалиции умеренных партий.

Сегодня премьер-министр Аталь объявил, что президентская партия и ее партнеры по правому центру не будут выдвигать своих кандидатов на 60 избирательных округах (чуть более 10% округов), чтобы не мешать собирать голоса новым партнерам там, где они имеют больше шансов победить правых и левых радикалов.

К тому же, голосование в Европарламент и в национальный парламент всегда сильно отличаются. ЕП до сих пор остается довольно ограниченным в своих возможностях органом. И поэтому избиратели склонны там голосовать более радикально и протестно.

Кроме того, ранее сам Макрон сказал, что не собирается уходить в отставку, если ультраправые выиграют выборы. Потому что в его руках сохранится контроль за внешней политикой и обороной. Поэтому курс на поддержку Украины сохранится. Конечно, могут быть попытки заблокировать амбициозные проекты по помощи (самолеты, инструкторы). Но политическая система Франции ограничивает возможности парламента и правительства влиять на внешний курс.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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