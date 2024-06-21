Что там с выборами в США: какие дебаты и кто выиграет

Штаб Трампа рассчитывает, что дебаты и склонность Байдена для оговорок позволит им усилить опасения избирателей относительно возраста Джо.

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Виборы в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

27 июня, через неделю, состоятся первые из двух дебатов между Трампом и Байденом. Их можно будет посмотреть на CNN. Вторые должны состояться 10 сентября, на ABC. Местом первых дебатов будет Атланта, крупнейший город штата Джорджия, за голоса в котором идет ожесточенная борьба. Об этом кандидаты договорились еще в мае.

С тем, как приближается первая телебитва, штабы обоих готовятся к этому эпическому столкновению двух якодзун. Эти дебаты вряд ли станут самыми рейтинговыми в истории, но внимание к ним очень большое. Потому что оба кандидата находятся под внимательным взглядом зрителей из-за своего возраста обоих.

Дебаты - это один из немногих элементов предвыборной кампании, который не контролируется кандидатами на 100%. Поэтому кандидаты пытаются использовать их как возможность пошатнуть своего соперника и продемонстрировать его уязвимость. Трамп разжигает. Называет Байдена худшим участником дебатов, с которым он имел дело. А также говорит, что готов "обсуждать коррумпированного Джо где угодно и когда угодно". Штаб Байдена спокойно и консервативно отвечает.

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Тема Украины на этих дебатах, скорее всего, будет второстепенной. Позиция Трампа не очень сильная, и Байдену будет легко защититься. Из внешнеполитического дискурса возможно активное присутствие темы Китая, Ближнего Востока и границы с Мексикой. В комплект основных внутренних тем пойдут экономика, преступность, социальная политика, аборты и тому подобное.

Штаб Байдена рассчитывает, что дебаты позволят их кандидату продемонстрировать уязвимость Трампа в спорных вопросах. Таких как вопросы абортов, медицины, борьбы с бедностью.

Штаб Трампа рассчитывает, что дебаты и склонность Байдена для оговорок позволит им усилить опасения избирателей относительно возраста Джо. 78-летний Трамп и его команда потратили месяцы, чтобы дискредитировать 81-летнего Байдена: используя реальные оговорки и кадры с президентом, чтобы смонтировать кучу довольно специфического контента. Который должен доказать, что Байден не может ходить или формировать целостные предложения.

Однако и у самого Трампа с темой старости и слабости все не очень хорошо. На прошлой неделе он хвастался, что прошел тест на интеллектуальные способности. Но перепутал имя врача, который этот тест проводил. До этого он путал Байдена с Обамой, а Никки Хейли с Нэнси Пелоси. А уже в июне рассказал "жуткую историю" об акуле и электрической моторной лодке.

На выступлении в Лас-Вегасе он рассказал о том, что, когда однажды плавал на лодке с электромотором, почувствовал приступ паники. "Я спросил самого себя, "Что произойдет, если лодка перевернется из-за тяжелого мотора, и я окажусь в воде, когда в 10 ярдах от меня плавают акулы? Меня ударит током, когда вода попадет в аккумулятор? Должен ли я оставаться в лодке под угрозой удара током или мне надо прыгнуть в море к акулам и меня током не ударит? Я предпочитаю смерть от тока, но к акулам не приближусь". Эта никак не связанная с выборами история стала сочетанием двух фобий Трампа - страха перед всем электрическим и страха перед акулами. Зачем рассказал - никто не понял.

Ни один из кандидатов не опубликовал исчерпывающую оценку своего психического здоровья. А физическое номинально позволяет выполнять работу президента.

Кто является фаворитом дебатов? Да черт его знает. Трамп уверен, что он. Хотя штаб рекомендует Трампу быть осторожнее в оценке своей будущей "решительной победы" на дебатах (потому что он может их и проиграть), Донни не может сдержаться и все время повторяет, что шансов у Джо нет.

А когда пытается исправиться, то объясняет возможную "хорошую форму Байдена на дебатах" тем, что действующий президент будет накачан кокаином. Кокаин, конечно, это отсылка к суду, где было доказано употребление кокаина Хантером Байденом. Правда, на суде было также доказано, что семья делала все возможное, чтобы справиться с зависимостью сына.

Кроме того, на случай неудачи Трамп подстраховывается тем, что CNN это враждебное медиа. И оба модератора - Джейк Тепперн и Дана Баш - будут настроены против него.

Будет весело. Осталась неделя.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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