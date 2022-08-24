Что такое Независимость для украинца

Независимость - это самостоятельность и ответственность / УНИАН

Наш враг думает, что страна - это лишь технология, и флаг, язык, идеология - это простое переодевание. Сталин измерял силу веры количеством дивизий, а Путин измеряет количеством ракет.

Наш враг думает, что власть назначается кем-то, что символы властью рисуются, а вера кому-то во власти служит. Так жили в развалившемся СССР.

Наш враг думает, что страх сильнее достоинства, потому что сломать кости легче, чем убеждение. Так воспитывали в КГБ самого Путина.

Но Независимость - это та сила, которая без каких-либо приказов и призывов вывела сотни тысяч в очереди военкоматов, и десятки миллионов - на обеспечение этой борьбы.

Независимость - это та сила, которая мотивирует людей с бутылками с зажигательной смесью атаковать танковые колонны, и с автоматами держать окопы под ураганным огнем.

Независимость - это та сила, которая заставляет работать несмотря на бомбардировки и платить налоги своей стране.

Потому что независимость - это самостоятельность и ответственность.

Вера в себя, вера в тех, кто живет рядом - это выбор будущего. Есть риск, что будущее будет смертельно опасным, но гораздо больший риск, что твое будущее не будет зависеть от тебя.

Но это не про нас, мы свою волю не предадим. И мы, украинцы, построим страну, достойную доверия тех, кто отдал за нее свою жизнь, достойную детей и родителей погибших героев. Страну, которую мы усовершенствуем на тех же принципах, которые заставляют нас идти в бой.

С Днем Независимости.