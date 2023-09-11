Что так тесно связывает Эрдогана и Путина

Эрдогана тесно связывают с Путиным не только общие диктаторские взгляды на политику.

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Эрдоган на России неплохо зарабатывает / коллаж: Главред, скриншот, ОП

Смотрю сети, и там много удивленных и возмущенных поведением и заявлениями Эрдогана на саммите G-20. Но я даже не удивлен! Чтобы никогда не возмущаться поведением политиков, достаточно основательно изучить их бэкграунд!

Эрдоган в юношестве начал свой трудовой путь к большой политике уличным мальчиком-торговцем с лотком на ходячем пузе. Он торговал пахлавой и другими восточными сладостями. Он никогда не терял торгового бизнес-азарта!.. Даже на посту президента!

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Поэтому Турцию Эрдогана мы имеем все основания причислить к клубу стран, в которых есть только собственные интересы - Китай, Индия, Турция.

Но у Эрдогана здесь есть большие сложности. Это отношения с США. За время пока Белый дом решал с Эрдоганом вопрос членства Швеции в НАТО ... он успел свои отношения с Белым домом сделать более плотными, чем ему этого сейчас желается. Байден добродетельно выполнил свою часть обещаний - туда пакетом зашла не только Швеция , но и некоторые другие щекотливые вопросы. В частности "зерновая инициативы".

Байден выполнил свою часть обещаний! В частности Турцию включили в программу F-35 (США уже предоставили Турции 22 истребителя).

Также Эрдогану предоставили новое электронное оборудование для обновления военного авиапарка американских самолетов, которые на вооружении у турецкой армии.

Кроме этого, между Байденом и Эрдоганом существовала отдельная четкая договоренность по поводу "зерновой интциативы".

Поэтому конечно Эрдоган на саммите в Индии вставил нож в спину Байдену!

Турецкий президент Украине ничего не должен и никаких подобных договоренностей у нас не существует. Поэтому он перед Украиной может быть самим собой.

"Зерновая инициатива" для Эрдогана, прежде всего, огромный бизнес. Надо понимать, что диктатор присвоил всю государственную экономику. На всех международных сделках он зарабатывает деньги, прежде всего, в семью. Поэтому сегодня Турцию трясет от неуправляемой растущей инфляции.

Когда президент говорит " государство-это я!" и при этом сделал государство инструментом своей коррупции ... оно иначе происходить не может. Кстати, когда украинский рулевой заявляет на этерах " коррупция в Украине явление системное и требует системной борьбы". Ему надо понимать, что главным и крупнейшим коррупционером в таком государстве является само государство! Похоже, что господин Президент до сих пор этого не осознает!

Вообще, на энергетическом хабе раши в Турции Эрдоган зарабатывает для себя огромное состояние.

Обороты денежных торговых потоков Эрдогана с Путиным лишь на турецком хабе достигают 100 млрд. на год! В то время, когда торговые обороты раши со всеми странами Глобального Юга достигают не более 20 млрд.$.

Вот и считайте!

Эрдогана тесно связывают с Путиным не только общие диктаторские взгляды на политику. Эти взгляды имеют вполне реальную мощную финансовую подоплеку.

Такие дела.

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института национальных интересов.

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