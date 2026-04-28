Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причину

Накануне СБУ нанесла серию ударов по объектам РОВ.

Удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пока Украина продолжает точечные удары по военным объектам РФ в Крыму, информационное пространство наполняется противоречивыми сигналами по поводу их результатов. В центре внимания – отсутствие полных видеоподтверждений и дискуссии вокруг достоверности обнародованных материалов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, что могут означать эти детали и почему пауза в публикациях показательна. Более подробно — в колонке автора.

Как известно, накануне СБУ нанесла серию ударов по объектам РОВ во временно оккупированном Крыму, а именно:

Большой десантный корабль ВМФ рф "Ямал";

Большой десантный корабль ВМФ рф "Фильченков";

Разведывательный корабль "Иван Хурс";

Учебный центр ЧФ рф "Лукомка";

Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;

РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";

Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек".

Удивительно то, что в сети пока гуляют только скрины этих ударов, а видео пока никто полностью не видел и оно не публиковалось.

Российские говорящие головы уже начинают заявлять о том, что эти заявления об ударах и скрины – это результат ИИ и ничего на самом деле не случилось. Все цели сбиты и всьо харашо!

На самом деле, тот, кто внимательно изучал опубликованные скрины, особенно лица, имеющие техническое образование, заметили ряд интересных деталей, по причине чего, я так думаю, видео пока и не публикуется.

СБУ держит интригу.

