Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причину

Пока Украина продолжает точечные удары по военным объектам РФ в Крыму, информационное пространство наполняется противоречивыми сигналами по поводу их результатов. В центре внимания – отсутствие полных видеоподтверждений и дискуссии вокруг достоверности обнародованных материалов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, что могут означать эти детали и почему пауза в публикациях показательна. Более подробно — в колонке автора.
Как известно, накануне СБУ нанесла серию ударов по объектам РОВ во временно оккупированном Крыму, а именно:
- Большой десантный корабль ВМФ рф "Ямал";
- Большой десантный корабль ВМФ рф "Фильченков";
- Разведывательный корабль "Иван Хурс";
- Учебный центр ЧФ рф "Лукомка";
- Штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
- Самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек".
Удивительно то, что в сети пока гуляют только скрины этих ударов, а видео пока никто полностью не видел и оно не публиковалось.
Российские говорящие головы уже начинают заявлять о том, что эти заявления об ударах и скрины – это результат ИИ и ничего на самом деле не случилось. Все цели сбиты и всьо харашо!
На самом деле, тот, кто внимательно изучал опубликованные скрины, особенно лица, имеющие техническое образование, заметили ряд интересных деталей, по причине чего, я так думаю, видео пока и не публикуется.
СБУ держит интригу.
