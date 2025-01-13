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Что станет демографическим Апокалипсисом для Украины?

Александр Коваленко
13 января 2025, 19:10
870
Будет полностью уничтожено поколение, которому после победы отстраивать и возрождать Украину!
демобилизация
Мобилизация в Украине / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНИАН

По заявлениям Майкла Уолтца… Всё просто.

Думаю, тема снижения мобилизационного возраста до 18 лет станет одной из наиболее интенсивно раскручиваемых и триггерных в 2025 году. Причём её максимально будут пытаться интегрировать в наше информационное пространство, внушать необходимость и неотвратимость этого.

Например, по словам будущего советника 47-го президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца снижение мобилизационного возраста до 18 лет позволит Украине привлечь сотни тысяч новых военных.

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Казалось бы, здравый смысл в этих рекомендациях, с учётом регулярно звучащих заявлений о нехватке личного состава, есть, но, на самом деле – нет!

Смею себе позволить предположить, что разговорами о необходимости снижения мобилизационного возраста будущая администрация президента США попытается перекрыть перспективу сокращения помощи Украине. То есть, людской ресурс, привлекаемый по такой программе, должен будет позволить Украине держаться, пока США будут решать свои вопросы в Гренландии и Панаме, а украинский вопрос промежду-прочем в течение полугода, года или пары лет.

Но это исключительно моё субъективное мнение относительно целей, а если по факту?

По словам Майкла Уолтца это позволит привлечь в СОУ сотни тысяч бойцов, но вопрос, если даже и так, то чем их комплектовать? Ведь любое подразделение может полноценно выполнять боевые задачи в наступлении и обороне при наличии штатной комплектации техникой.

Предположим, мобилизуют 100 тысяч человек. Это примерно 125 батальонов, которые в свою очередь должны быть укомплектованы танками – 1 375, ББМ – 4 125, артиллерия – 1 500 и так далее. Вопрос, откуда это всё у Украины, если от США мы получили напрямую только 31 танк М1А1? Мистер Трамп передаст для комплектации 125 батальонов 1 375 M1A1 Abrams, пылящихся на складах в количестве более 5 500 ед, при более 2 500 находящихся в строю?

Подразделение, не имеющее полной комплектации, сразу же проседает по эффективности и качеству выполнения боевых задач в наступлении и обороны, что влечёт чрезмерно высокие потери. Яркий пример – РОВ. У россиян дефицит практически по всем видам техники и в своих наступательных операциях они теряют тысячи! При 100 тысячах пехоты мы будем терять её примерно в таких же пропорциях как и россияне и эти 100 тысяч восемнадцатилетних пацанов закончатся в ноль за 3-4 месяца.

Будет полностью уничтожено поколение, которому после победы отстраивать и возрождать Украину! Это будет для Украины тотальная демографическая… даже не пропасть. Это будет демографический Апокалипсис! Но разве Майкла Уолтца это волнует?

Отдельный момент – физические возможности. 18-летний боец по своему физическому потенциалу значительно отличается не в лучшую сторону от 25 летнего и даже 22-х летнего. К физической форме ещё морально-психологическая устойчивость. И это всё так же будет влиять на показатели потерь на поле боя в не лучшую, крайне катастрофическую для нас сторону.

Но, немаловажным остаётся фактор 25+, мобресурс этой возрастной категории не использован настолько, чтобы говорить о кризисе. Проблема только в том, что методы привлечения добровольцев 25+ куда сложнее банального словоблудия и трёпа о мобилизации с 18+. В первую очередь – финансовая мотивация, для повышения уровня мобилизации. Но вряд ли Майкл Уолтц будет ратовать за то, чтобы Украине выделили 1 миллиард долларов, на финансирование разовых выплат добровольцам в 10 тысяч долларов. Думаю, финансовая мотивация в 10 тысяч долларов неплохое подспорье для повышения показателей мобилизации, но об этом будущий советник 47-го президента США по нацбезопасности не говорит.

Итак, подытожим.

Майкл Уолтц не говорит об увеличении помощи Украине техникой. Майкл Уолтц не говорит о дополнительном финансировании Украины для повышения мобилизации. Майкл Уолтц говорит, что украинцам нужно гнать на мясорубку желторотых пацанов. Всё просто.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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