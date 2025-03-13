Что стало проблемой для Одессы из-за удара РФ

Именно такие системы нам и нужны на каждой многоэтажке как минимум вдоль берега, не говоря про уже глубь города, особенно в формате создания квадратов.

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Удар по Одессе / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, t.me/odeskaODA, скриншот

Решения для Одессы против Shahed-136…

Море для Одессы было всегда одновременно и защитой и серьёзной проблемой. В случае с нынешней полномасштабной войной, море стало преградой для высадки десанта в 2022-м, но серьёзной проблемой в отражении угроз с воздуха, в частности – налётов дронов-камикадзе Shahed-136.

О проблемах перехвата Shahed-136 в уникальных условиях Одессы и области я, наверное, написал ни один десяток материалов, а потому, хочу сейчас обратить на несколько важных моментов в условиях нынешней тактики РОВ, о которой писал накануне.

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Хочу сделать акцент на необходимости применения РЭБ и быстроходных катеров, выполняющих функцию мобильных огневых групп в море.

По РЭБ минус Одессы в том, что мы не можем для подавления дрона противника использовать "квадрат" на начальном этапе заходы ударного дрона на город и область. Опять-таки – море в этом мешает.

С другой стороны, море же и помогает, а точнее – склоны. По склонам в Одессе выстроены вереницы многоэтажек, размещение на которых комплексов РЭБ значительно может упростить процесс подавления навигации, за счёт как природной, так и искусственной высоты.

Именно такие системы нам и нужны на каждой многоэтажке как минимум вдоль берега, не говоря про уже глубь города, особенно в формате создания квадратов. Превратить город в, так называемую, сеть для ловли Shahed-136, чтобы когда они заходили внутрь застройки, то выйти уже не могли.

Назовём это так – кварталы РЭБ.

Почему так? Поясняю, для тех, кто далёк. Для того чтобы не дать Shahed-136 зайти на цель, нужно 4 источника помехи и чем раньше ему будет завалена навигация, тем выше погрешность по инерциалке, вплоть до полной отмены захода на цель и "кружляние" дрона в попытке зайти заново на цель. Это занимает время. Но и в то же время - это шанс огневой группы его ликвидировать.

Вопрос, почему это до сих пор не реализовано в Одессе? Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Или…

Установка РЭБ на многоэтажках и создание такой сети это куда более дешёвое мероприятие, нежели размещение вдоль береговой линии десятков ЗРК малого радиуса действия. И тут вопрос в нехватке средств у города для приобретения такой системы повышения безопасности жителей?

Тут недавно возле Оперного театра проезжал новый McLaren 720S за 300 тысяч долларов, благодаря чему можно было бы с десяток кварталов обеспечить РЭБ, а некий долбодятел на 8 марта в "Кадоре" своей девушке подарил цветов на несколько тысяч долларов, которые сгниют, а купленный на эти деньги РЭБ сохранил бы ей жизнь. Цветочки спасут от термоабра на 50 кг или McLaren 720S? У меня есть сомнения.

За окном 2025 года и судя по всему, одесситы о своей безопасности должны задумываться самостоятельно, потому, что то, что делают силы ПВО, ограничено возможностями, в первую очередь финансовыми, а городские власти не реализовывают и не принуждают к этой реализации соответствующих персоналий, которые могут финансово этому помочь… В Одессе, к сожалению, очень мало олигархов и богатых людей, которые за 3 с лишним года войны могли бы обеспечить купол РЭБ над городом, чтобы любое приближение Shahed-136 для него завершалось блужданием и суицидом. Нет, этого так не случилось.

Зато ботокса в Instagram и McLaren с одесской пропиской, но местом рождения – село Майоры, увеличилось.

Вот так и живём. От ночи к ночи…

Про морские средства перехвата поговорим позже. Пока осмыслите сказанное про РЭБ на многоэтажках.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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