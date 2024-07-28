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Что случилось с ЧВК "Вагнер" в Мали?

Александр Коваленко
28 июля 2024, 19:10
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Теперь замену ЧВК "Вагнер" на Африканский корпус готовят, по тому же принципу и сценарию, что и в Сирии.
Вагнер на Мали
Вагнер в Мали / Коллаж Главред, фото terrormonitor.org, скрин с видео

Туареги организовали отличную засаду на российских наёмников ЧВК "Вагнер", тем самым показав, что ничего особенно в этих бледнолицых кафирах – нет. В какой-то степени, развенчанием ореола некой особенности и эксклюзивности этой группировки занялась в 2022-м году Украина, когда ЧВК "Вагнер" была обескровлена, а их руководитель, после стремительного медийного взлёта, доведён до истерики, приведшей к известному результату.

Однако в резне среди барханов Мали есть интересный момент, кроме самого факта выноса колоны ЧВК "Вагнер", с большим количеством погибших и пленных россиян.

видео дня

После истерического броска Пригожина на Москву, ЧВК "Вагнер" стала терять своё влияние в Африке. Её постепенно выдавливали с разных площадок влияния и, самым ярким примером стала полная замена "вагнеров" в Буркина-Фасо на Африканский корпус. Правда, темпы распространения влияния Африканского корпуса немного притормозили, поскольку часть их подразделений приняли участие в майском перформенсе мо рф.

В свою очередь, стоит отметить, Мали это последний участок, где ЧВК "Вагнер" сохраняла контроль и получала прибыль, прежде всего от золотодобычи. Важность Мали для вагнеров подчёркивается тем, что в этой стране лично присутствовал Антон Елизаров "Лотос", фактически руководитель группы. Но, не помогло…

Теперь замену ЧВК "Вагнер" на Африканский корпус готовят, по тому же принципу и сценарию, что и в Сирии.

Нынешний же разгром колоны может этот процесс лишь ускорит, с учётом уже не только ослабления ЧВК "Вагнер", но и показательного унижения группы Туарегами.

Что называется, нет худа, без добра. ЧВК "Вагнер" – это уже отработанный материал. Про Африку они могут забыть и не мечтать. А вот отправка Африканского корпуса и полная замена ими африканских участков контроля ЧВК "Вагнер" – разгрузит хотя бы одно направление на севере Харьковщины. В свою очередь, Туареги показали высокий класс нейтрализации российских наёмников и, более чем уверен, повторят это и с Африканским корпусом и не единожды.

Что же до ЧВК "Вагнер", недобитого в Африке и выдавленного отовсюду, то наёмникам группы следует понимать, что по возвращению в россию их там ожидает отнюдь не радужная перспектива. Руководство, в той или иной степени, будет пущено под нож, как в переносном, так и прямом смысле. А вот рядовой состав – просто кинуто в мясорубку в Украину.

После ликвидации трио Пригожин, Чекалов, Уткин, у ЧВК "Вагнер" был последний шанс на выживание, и этот шанс был в руках амёбы Антона Елизарова "Лотоса". Но амёба решила спрятаться подальше от россии в Мали – не помогло. Разгром от туарегов будет иметь последствия для ЧВК "Вагнер" куда более критические, чем просто десятки видео с десятками трупов и сгоревшими остовами ББМ. Это окончательный довод для полного вывода группы из Африки, после чего она окончательно будет зачищена в той или иной форме.

Поэтому, мясорубка в Мали, это несколько большее и далеко идущее, чем может показаться на первый взгляд.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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