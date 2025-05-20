Что случилось после разговора Трампа и Путина?

К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился.
Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: через немедленное и безусловное прекращение огня - повсеместное, длительное, обязательное.
Европа полностью поддерживает в этом Украину, абсолютно четко понимает все риски, которые несет и сама война, и ее отсроченные последствия...
США по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес/интересов.
И есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, так как считает их единственным способом существования своего нынешнего государства.
Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние "поиска и устранения первопричин войны", хотя единственная настоящая причина - сам факт неспровоцированной агрессии РФ...
Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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