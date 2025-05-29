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Что сломает нерешительность Трампа?

Вадим Денисенко
29 мая 2025, 08:10
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С определенного возраста очень тяжело меняться. И изменить парадигму мышления, с которой ты пришел на вершину своей жизни крайне трудно.
Что сломает нерешительность Трампа?
Трамп и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем вызвало много споров на тему "а что же это он имел в виду". Попробую дать свою интерпретацию.

1. Как по мне начать нужно с того, что у каждого человека есть главное событие в жизни. Это пик, после которого наступает конец истории. И, как мне кажется, свой пик Трамп преодолел в тот момент, как во второй раз стал президентом. Это важный психологический фактор: он пришел на вершину горы, чтобы сделать две вещи: отомстить тем, кто его сбросил с этой горы и царствовать. Один из факторов падения с горы была Украина. Одна из главных причин из-за чего он пострадал (американским правосудием доказано, что незаконно и безосновательно) - это российское вмешательство в выборы США. Я далек от конспирологических историй о завербованном агенте Трампа. Но психологический фактор "я пострадал из-за Украины и с Путиным, я всегда мог договориться, а они подставили и Путина" очень важен для понимания логики Трампа. В логике Трампа присутствует очень важный для него фактор, что он с Путиным оказался в одной лодке из-за вымышленных вещей, которых не было. Как бы это нам не было неприятно, но Трамп имеет, как по мне, именно такую логику.

2. С определенного возраста очень тяжело меняться. И изменить парадигму мышления, с которой ты пришел на вершину своей жизни крайне трудно.

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3. Последние четыре месяца Путин живет в логике "не поссориться с Трампом", а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали "окрик" Трампа. Сразу после этого Путин сбавил обороты и количество шахедов и ракет уменьшилось (и это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления).

4. Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире. Но при этом он будет делать все, чтобы не поссориться с Трампом окончательно.

5. Что может повлиять на Трампа? Я повторю то, что говорил неоднократно: внутренняя политика. Избиратель республиканской партии не очень озабочен Украиной (это очень важно для нашего понимания процессов). Но его сильно тригерит, что Трамп такой мягкий с Путиным. Я уверен, что Трамп вынужден будет пойти на более жесткие санкции в отношении России именно из-за этого.

Когда это произойдет? Путину крайне важно пропетлять до летних каникул политического Вашингтона. Тогда он будет иметь почти гарантированный люфт времени до сентября. Но дальше точно петлять не удастся, потому что с осени, де-факто, начнется предвыборная кампания в США.

И напоследок. США не сможет не продать нам оружие. Поэтому эти страхи явно преувеличены.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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