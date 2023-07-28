Российские власти всегда вели себя именно так. Даже при хваленном Ельцине и "демократах" в 90-е.

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Россияне продолжают убивать / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Есть такой артефакт, крылатое выражение, ложно приписываемое Салтыкову-Щедрину:

"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют".

В действительности всё гораздо хуже: убивают и врут. Убивают, а потом сваливают отвественность на жертв, объявляя их - преступниками, а себя - буквально святыми праведниками.

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Российские власти всегда вели себя именно так. Даже при хваленном Ельцине и "демократах" в 90-е.

Друг моей юности, нижегородский правозащитник Стас Дмитриевский вспоминает:

"Самым страшным для меня в январе 1995 г. в Грозном было сидеть в подвале дома на Минутке, по которому без устали лупил российский "Град" и на который падали российские бомбы, и (был там такой странный бонус) слушать радио "Россия". По радио рассказывали, что чеченцы бомбят сами себя, чтобы дискредитировать российский конституционный порядок и российскую армию, его героически наводящую".

Ничего не напоминает?

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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