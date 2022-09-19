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Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщине

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

19 сентября 2022, 06:12

Что там должно быть? Если мы говорим о коллаборантах, то там должна быть четкая норма: все должны сидеть, независимо от должности.

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщине
Как Украина будет наводить порядок на Харьковщине / скриншот видео Telegram Залужного

Освобождение Харьковщины - это не только победа. Это вызов. Вызов всей системе, которая строилась 31 год. Харьковщина - это, как минимум, сотни предателей и коллаборантов. И сейчас все смотрят на то, а что сделает государство. Есть пример 2014, который мы профукали. Есть исторические аналогии. Но все это прошлое: новая ситуация нуждается в новых решениях сегодня и сейчас.

Я скажу свою точку зрения, которая многим покажется странной. Я ее отстаивал тогда, когда много и бесплодно мы боролись с коррупцией. А сейчас она становится, как по мне кардинально важной.

Все, абсолютно все, в социально-политических процессах начинается с консенсуса элит. Не из законов, не из революций или митингов. Все начинается с консенсуса элит, которые вырабатывают общественный договор. Проще говоря, устанавливают правила игры. Я понимаю, что после этих слов масса людей начнет пафосно говорить: "надо просто исполнять законы". И они правы, но есть один нюанс: "выполнять законы" - это также консенсус элит.

Освобождение Харьковщины и резкая актуализация вопроса коллаборантов, который является той важной точкой, когда общество должно начать говорить о новом общественном договоре.

Что там должно быть? Если мы говорим о коллаборантах, то там должна быть четкая норма: все должны сидеть, независимо от должности (руководители силовых органов, иерархи церквей, мэры или депутаты - не имеет значения). И это должно быть жестко проартикулировано. Консенсус элит предполагает публичность, ведь без нее этот самый консенсус легко нарушить.

Я сознательно не хочу сейчас писать о госуправлении или коррупции. Там тоже должен быть тот же консенсус объявлен публично.

Неля Штепа давно должна была сидеть в тюрьме. Но кроме нее, должны быть вопросы к тем, кто 8 лет тянул это дело и не довел его. И сейчас вот этот новый нейм исполнитель должен понимать: он головой отвечает за то, чтобы все бумажка были в порядке и предатель был наказан, сколько бы взяток он не предлагал.

Мы не можем допустить, чтобы после Бучи и Изюма у нас штепы ходили по улицам и баллотировались в депутаты. Это вызов не только и не столько для власти, сколько для нас. Ведь без этого, мы будем обречены на революции и скатывание в хаос.

Как происходит консенсус элит? Очень просто. Это междусобойчик ключевых политических и, возможно, бизнес-игроков, которые собираются где-то и договариваются о красных линиях. Тот кто выходит за их пределы - выпадает из политики или бизнеса. Так сделали поляки, которые договорились еще до выборов Валенсы, что они движутся в сторону Европы и отвергают любые территориальные претензии к украинцам и белорусам. Так сделал Саакашвили, который сломал бандитизм и низовую и среднюю коррупцию. Так делали в истории стони политиков.

У нас тоже были такие попытки во времена Кучмы, когда каждый знал свое место и понимал, что откат не должен превышать 10%. Но фраза, которую приписывают Юрию Кравченко "Зачем нам бандиты, когда есть милиция" уничтожили бандитизм, но открыла ящик Пандоры.

Коллаборанты - это один из самых простых моментов консенсуса элит (с системой управления все значительно сложнее). И с него нужно начать. Потому что именно он сейчас является краеугольным камнем построения новой Украины.

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война в Украине новости Харькова Харьковская область война России и Украины
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