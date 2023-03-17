Что с обещанным еще в декабре-январе могучим российским наступлением?

Налицо блестяще реализованная кампания по дезинформации противника. Типо мы им обещали наступление, а его не будет! "Опять Путин всех переиграл".

Россияне обещали наступление, а его не будет, говорит Альфред Кох / Минобороны РФ

Все тут обсуждают грядущее украинское контрнаступление. А у меня, кстати, давно есть вопрос, который я не знаю, кому адресовать, поэтому задам его здесь: а что у нас происходит с обещанным еще в декабре-январе могучим российским наступлением? Где оно? Нам его еще ждать или можно расходиться?

Чемезов докладывал, что выпуск всего подряд у него увеличился в разы и на порядок, заводы работают в три смены, финансы льются рекой, erste Kolonne marschiert rechts, zweite Kolonne marschiert links… Где все это? Нам все еще верить Чемезову или лучше верить бесконечному потоку видеороликов с печальными мобиками, не желающими без артподготовки идти в "мясные" атаки, или со злыми вагнеровцами, требующими боеприпасов?

Налицо блестяще реализованная кампания по дезинформации противника. Типо мы им обещали наступление, а его не будет! Бе-бе-бе! Обманули дурака на четыре кулака! Очередная многоходовочка и "опять Путин всех переиграл"... Или как?

видео дня

Хоть бы Песков что-то рассказал. Когда не надо - он болтает без умолку. А как до дела доходит - как воды в рот набрал. Эй, Песков! Что с наступлением? Оно еще не началось или уже закончилось? "Дай ответ! Не дает ответа… Чудным звоном заливается колокольчик" и далее по тексту. Короче, опять: "Русь! Куда несешься ты?"

Да и с украинским наступлением тоже пока никакой ясности нет. Рамштайн-10 (проходивший в режиме видеоконференции) оказался, пожалуй, самым скупым на комментарии.

Сообщили лишь о нескольких установках ПВО NASAMS от Норвегии и 10 Леопардах от Швеции. И только лишь намекнули про то, что основной темой обсуждения были боеприпасы. Но после совещания Резников был оптимистичен и сказал, что результаты его "обнадеживают".

Как в этих условиях можно что-то предполагать? Все темнят, секретничают, запускают дезинформацию, картинно паникуют или, напротив, излучают уверенность. А как на самом деле - неизвестно…

Остаются реальными только смерти. Это самый страшный итог войны: ни в чем нельзя быть до конца уверенным кроме того, что гибнут люди. Только это происходит по-настоящему. А все остальное - это какие-то странные догадки и предположения: есть конфликт Пригожина с МО РФ или это постановка? Есть достаточно сил у ВСУ для наступления или это блеф? Когда оно начнется и где? В апреле? Мае? На Мелитополь? На Луганск?

Я понимаю, что нам об этом знать не положено. И правильно, что не положено. Но как все это выдержать обычному человеку? Как живут люди в Киеве? В Харькове? Во Львове? Во всех остальных городах и селах Украины? Надолго ли хватит их веры? Как долго им еще надеяться? Есть ли у них еще силы держаться в условиях полного вакуума информации?

Im Osten nichts Neues… На Восточном фронте без перемен. Мне кажется, что последние полгода мой "Дневник войны" становится книгой под этим названием. Рефлексия человека в отсутствии достоверной информации. Бесконечные переливания из пустого в порожнее.

И вот опять: Reuters сообщает, что на следующей неделе Си Цзиньпин приедет в Москву, а потом, по результатам встречи с Путиным, у него состоится разговор (по видеосвязи?) с Зеленским. Но китайский МИД этого визита не подтверждает. И Москва тоже молчит. И как быть? Нам все еще ждать его? Или что?

Я себе нафантазировал целую историю про этот визит. Си скажет Путину так, а Путин ответит эдак, потом Зеленский переговорит с Си и тогда он предложит то-то и то-то… А в реальности до сих пор неясно: состоится ли вообще этот визит. Не выдумка ли это падких на сенсации журналистов?

Опять же из Америки идет поток какого-то бессвязного информационного шума. Трамп хочет с Путиным мириться. Десантис вообще считает войну в Украине второстепенным вопросом, а в Конгрессе, наоборот, сенаторы обеих партий требуют немедленно начать поставки в Украину истребителей F-16…

Меня все мои друзья дергают: скажи, как все будет развиваться дальше? Я против своей воли вдруг стал экспертом по этой войне. И если отвечаю, что я не знаю - обижаются: говорят, что знаешь, да не хочешь говорить, стал, мол, много про себя воображать, раньше был проще и т.д. И чтобы они не обижались, я начинаю нести какую-то чушь, импровизировать на ходу…

И если мои умозаключения нравится собеседнику, то он меня хвалит, говорит: "Какой ты умный", а если я говорю что-то неприятное и не совпадающее с его желаниями, то он на меня кричит и бросает трубку.

По понятным причинам сторонники Путина мне не звонят. Поэтому я все больше специализируюсь на рассказах о грядущей победе Украины. Хотя бы потому, что я не хочу потерять своих друзей. Впрочем, я и сам всем сердцем верю в эту победу.

Тут в интернете какая-то инфоцыганка Блиновская подняла хорошее бабло на онлайн курсе про то, "как правильно хотеть". Может записаться на эти курсы? А то, неровен час, я неправильно желаю победы Украины и все мои надежды скоро рухнут? Видите, до какого бреда может договориться человек в условиях отсутствия сколько-нибудь полной и достоверной информации.

А, впрочем, что нам еще остается, кроме этой веры? По-сути, ведь это вера в победу добра над злом. Никак не меньше. Эта та самая вечная вера, которая заставляет нас жить в этом мире. Без нее мы бы давно прекратились в животных. Ну, вот, хоть, как Путин, например.

В отсутствии знания вера - это единственное, что поддерживает нас. Господи, всемогущий! Дай нам победить! Позволь наказать зло. Ведь мы так долго и терпеливо сносили все выходки этого кровавого клоуна. Теперь настал час расплаты.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник