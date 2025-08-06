Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?

Сейчас он просто вынужден предложить Трампу хоть что-то, лишь бы только не получить гигантских проблем среднесрочной перспективе.

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Путин собирается предложить Зеленскому "частичное воздушное перемирие". Не знаю, что именно это означает, но, вероятно, имеется в виду отказ от нанесения дальнобойных ударов дронами и ракетами.

Таким способом он намеревается сорвать введение жестких санкций против покупателей российской нефти, а также передачу Украине дальнобойных ракет.

Думаю, он переживает, что отказ от заключения перемирия может повлечь за собой передачу Украине американских крылатых ракет JASSM-ER, ￼ которые смогут уничтожить все нефтеперерабатывающие заводы в европейской части России.

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Такими ракетами можно было бы уничтожить все военные объекты непосредственно в Москве. В общем, это действительно крайне неприятная перспектива для Путина.

Сейчас он просто вынужден предложить Трампу хоть что-то, лишь бы только не получить гигантских проблем среднесрочной перспективе.

PS Могу также предположить, что за день до этого предложения Россия несёт особенно массированный удар дронами и ракетами по Украине, чтобы показать, насколько ценным является её предложение.

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О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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