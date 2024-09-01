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Что произойдёт с Россией после удара по Харькову

Алексей Копытько
1 сентября 2024, 08:10
1238
Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это - сознательная пытка.
Что произойдёт с Россией после удара по Харькову
Удар по Харькову /Коллаж: Главред, фото: Главное управление ГСЧС Харьковской области

Россияне снова убили ребёнка и ещё несколько человек в Харькове, полсотни раненых. Видео попадания в многоэтажку есть везде.

При этом российские СМИ и куча дорогих россиян кривляется на тему "поражения массы иностранных наёмников", эпических скоплений "техники НАТО" и т.д.

Поэтому ещё раз краткая памятка.

видео дня

1.Всё, что происходит и ещё произойдёт с Россией, справедливо и заведомо оправдано.

2.Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это - сознательная пытка. Этому нет никаких оправданий. Очень плохо, что такие решения приходится покупать кровью харьковских детей.

3. Промедление с поставками обещанных ПВО, о которых уже официально заявлено, не согласуется с заверениями во всемерной поддержке.

Никакие слова не нужны. Политики должны принять решение, бюрократы – исполнить. Всё остальное – издевательство, в какую бы форму ни было запаковано.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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