Что произойдёт с Россией после удара по Харькову

Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это - сознательная пытка.

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Удар по Харькову /Коллаж: Главред, фото: Главное управление ГСЧС Харьковской области

Россияне снова убили ребёнка и ещё несколько человек в Харькове, полсотни раненых. Видео попадания в многоэтажку есть везде.

При этом российские СМИ и куча дорогих россиян кривляется на тему "поражения массы иностранных наёмников", эпических скоплений "техники НАТО" и т.д.

Поэтому ещё раз краткая памятка.

видео дня

1.Всё, что происходит и ещё произойдёт с Россией, справедливо и заведомо оправдано.

2.Раньше запрет на удары дальнобойным оружием был ошибкой, сейчас это - сознательная пытка. Этому нет никаких оправданий. Очень плохо, что такие решения приходится покупать кровью харьковских детей.

3. Промедление с поставками обещанных ПВО, о которых уже официально заявлено, не согласуется с заверениями во всемерной поддержке.

Никакие слова не нужны. Политики должны принять решение, бюрократы – исполнить. Всё остальное – издевательство, в какую бы форму ни было запаковано.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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