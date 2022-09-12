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Что произошло с российской "фабрикой лжи"

Михаил Подоляк

политтехнолог

12 сентября 2022, 06:09

Из выступления на Ялтинской Европейской стратегии (YES-2022).

киселев кадр из видео
Дмитрий Киселев. Кадр из видео

Российская пропаганда всегда отличалась масштабностью, массовостью, наглостью лжи, дороговизной, истерическим исполнением. Много вовлечённых людей, много украденных денег, много инструментов/площадок. Пропаганда, буквально, заливала ненавистью своих сограждан и регулярно пугала европейцев, расширяясь и расширяясь в своих апокалиптических мифах. А в итоге - практические нулевое влияние на глобальные общественные настроения в первые 200 дней войны. Так что же произошло с российской "фабрикой лжи"? Почему всего этого "девятого вала фейков" не хватило, чтобы убедить мир в неизбежности триумфа российской воли? Почему сегодня российская пропаганда выглядит крайне примитивно, если не сказать безупречно предсказуемо и отталкивающе?

Причин несколько.

Видео дня

Во-первых, Украина (как ключевая мишень) практически никак не реагирует на любые российские медиа/истерики. Разве что иронично и саркастично. Украина прекрасно знает Россию - ее глупость, ее понты, ее примитивные культурные агрессии, ее реальное качество жизни…

Во-вторых, Россия информационно осталась жить в 2014. Все эти "нац/батальны"; боевые белки; биолаборатории; противостояние российских варваров и НАТО; обстрелы Донбасса/якобы погибшие дети; цветы под украинской кроватью для встречи русского танка". Дикая архаика. Представления об Украине и мире у россиян-пропагандистов не изменились совершенно. Они действительно верили, что можно прийти, захватить, убить и все будет как в Крыму…

В-третьих, Россия, и прежде всего ее политическая элита, откровенно самовлюбилась в собственную пропаганду. Им уже не нужна была объективная реальность. Они реально поверили, что мир их до ужаса боится; что у них вторая армия мира; что они умеют воевать в современных войнах не количеством, а креативом; что можно безнаказанно творить зло…

В-четвёртых, мы неожиданно столкнулись с резкой и ускоренной деградацией интеллектуального уровня всех государственных институций в Рф. Тотальная олигофренизация всех уровней жизни. И как следствие, сейчас есть запрос только на фейковую аналитику, формат "бей/беги", ультра/патриотическую и реваншистскую риторику. Тотальный отказ от внутренней свободной дискуссии напрочь выхолостил элиты - спрос только на эмоционально отвратительных гопников в качестве "креативных директоров"…

В-пятых, Рф, годами формировав в европейских странах пророссийское лобби, таки выстроило определённую паническую индустрию. На первом (коротком) этапе это позволило вызвать в европейских обществах шок и непонимание. И некоторый ступор. Но также быстро (что шокировало уже россиян) европейские элиты отказались от стереотипов и вычеркнули любые инструменты России из перечня доверительных источников. Началось тотальное обрушение российской пропаганды в мире…

И наконец, в-шестых. Россия максимально жестоко, умышленно, демонстративно убивает сейчас… русскоязычных граждан Украины (восток нашей страны); разрушает их дома; официально отдаёт приказы на насилие, всерьез считая, что если это называть "освобождением" в шоу на российских TV-каналах, то в это поверять и сами жертвы. Невероятное проявление массового психического отклонения в российской интерпретациям...

PS. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что прямо сейчас Россия пытается найти более тонкие пропагандистские инструменты для влияния на две разные аудитории - европейскую и азиатско-африканскую. Задача в краткосрочной перспективе - доказать тяжесть прямого влияния войны на их текущие уровни жизни. Поэтому - продолжаем работать…

Источник

война в Украине Дмитрий Киселев война России и Украины пропаганда
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