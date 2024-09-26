Что происходит в Угледаре

Прозвучал очень странный тезис, а именно, что Угледар не играет, какого-то, важного значения и если гарнизон будет выведен из города.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap.live

РОВ пытаются закрепиться в юго-восточной части города, в районе "Водоканала". Они прорываются небольшими штурмовыми группами как вдоль трассы 0532, так и с территории стёртого с лица земли посёлка 3-й шахты, по улицам Садовая и Дачная. В случае закрепления в секторе "Водоканала" РОВ будут иметь возможность через улицу 13 Десантников выйти на "Политех" с последующим закреплением и подготовкой прорыва в центр.

Эту задачу сейчас выполняют передовые подразделения 39-й ОМСБр 68-го АК и 430-го МСП.

С юго-западного направления у РОВ задача прорваться к городской больнице, точнее тому, что от неё осталось и после закрепления в этом объекте выйти по улице Шахтёрская к центру. Вторая штурмовая группа/группы будут по улице Молодёжной продвигаться на север, с целью отрезать гарнизон от логистики на Богоявленку. Вот только реализовать в этом направлении такой план будет куда сложнее, чем в противоположном, из-за рельефно-ландшафтной специфики.

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Данные задачи возложены на подразделения 39-й ОМСБр, которые ранее вышли на северный берег реки Кашлагач и которые как раз пытаются перерезать с западного направления дорогу С051134 или, проще говоря, Павловка-Богоявленка.

По разным оценкам, в районе Угледара со стороны РОВ сейчас сконцентрировано от 15 до 25 тысяч тел.

Прозвучал очень странный тезис, а именно, что Угледар не играет, какого-то, важного значения и если гарнизон будет выведен из города, то оборона не обвалится. Это одновременно так и не так.

Угледар действительно, не входит в эпицентр оборонных линий и рубежей в данной локации, которые проходят, скажем, так, несколько севернее. Но, именно контроль Угледара украинскими войсками не даёт возможности РОВ возобновить железнодорожное сообщение с востока на юг через Волноваху, что значительно повлияет на интенсивность БД в юге.

Угледар держится. За пределами своих возможностей, но держится.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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