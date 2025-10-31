Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Что происходит в Покровске: важный нюанс

Александр Коваленко
31 октября 2025, 19:10
79
Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая.
Зеленский Покровск
Покровск и ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: Зеленский Telegram, Генштаб ВСУ

Покровск.

Много вопросов по Покровску и часто они связаны с некими одиозными, либо откровенно паническими заявлениями о скорой потере города и вообще, окружении, прорыве и прочего апокалиптического характера контекста. Что же, без излишнего перегруза информацией, вкратце попытаюсь описать ситуацию, как её вижу я.

Прежде всего, хочу отметить, что ситуация на Покровском направлении и непосредственно в Покровске крайне тяжёлая… В принципе, такая какая она была здесь со второй половины декабря 2024 года, когда РОВ смогли выйти на Новотроицкое и таким образом полностью закрыть южное подбрюшье Покровска.

видео дня

Тут есть нюанс. Группировка РОВ, а особенно 2-я, 41-я и 51-я ОВА получили задачу закрыть вопрос с Покровском до конца 2024 года и приложить к этому все усилия.

Выполнение этой задачи они просрочили почти на год, при этом 51-я ОВА успела обескровиться на провальном Добропольском направлении, поставив на паузу активные действия в Часовом Яру, который МО рф "асвабадило" 31 июля 2025… А так же в Торецкой агломерации, которую то же самое МО рф объявило "асвабаждённой" 7 февраля 2025, между тем, между терриконами шахт Фомиха-№10-№12 сохраняется зона контроля СОУ, не говоря уже про Щербиновку и Носпаское.

Всё бремя выполнения просроченной задачи легло на 2-ю ОВА, которая применила новую тактику инфильтрации штурмовых подразделений, которая больше была похожа на волновую диверсионную операцию. Заключалась она в отправке по доступным маршрутам небольших групп ДРГ 2-3/3-4 человека, нередко просто одиночек, переодетых в гражданское, что позволяло менее заметно инфильтроваться в окраины и глубже.

Параллельно РОВ стали чаще применять fpv-дроны с минимальной БЧ, но более мощной батареей для проведения разведки в зонах малоэтажной застройки. Задачей было не только выявление позиций и наблюдательных/огневых точек СОУ, для последующего их отражения, но и формирования более безопасных маршрутов продвижения ряженных.

В результате, на сегодняшний день у РОВ есть два основных маршрута проникновения в Покровск.

Первый – через Леонтовичи, по правый берег озёр и балки Сазонова, через кладбище, частный сектор Дурняка (район такой), с выходом одновременно на Первомайку, железку – ЖД станцию и завод "Стройметалл". Важно понимать, что в этой зоне нет локаций контроля которые могли бы говорить о безоговорочном закреплении. Преимущественно это всё зона инфильтрации, зачистка которых возможна, но осложнена смешением диверсантов с гражданскими и постоянным пополнением ряженных в режиме нон-стоп.

Второе маршрут – через Зеленовку, далее микрорайон Лазурный и Южный в Центр. Увы, но в этом случае у РОВ есть стабильные зоны контроля по улице Юбилейной, которую они использовали для инфильтрации благодаря парковой зоне. В микрорайоне Южный у РОВ зоной контроля является спальник по улицу Мемориальную с детским садиком Росинка.

Стоит отметить, что в Центре РОВ пытаются занять здания для накопления, а именно детские садики, школы и больницы, а таковых по Шахтостроительной достаточно, но район Собачовки, восточная часть Покровска, им оказалась совсем не по зубам.

Накануне, небольшую группу суицидников заметили в северной части Покровска, в районе улицы Молодёжной. Именно эту точку сейчас многие анал-итики используют для измерения расстояния до "окружения" Покровска, вот только суицидников там ликвидировали. Этот бросок леммингов оказался замеченным, но не дал плодотворного результата, кроме информационного шума.

Таким образом. Ситуация в районе Покровска – очень тяжёлая, но не патовая. За счёт того, что реальных зон контроля у РОВ в городе мало, а те, что есть – уязвимы, вопрос в стабилизации ситуации путём зачистки ряженных и перерезания аппендицита по Юбилейной. Если всё будет сделано размеренно и без суеты, Покровск для инфильтрованной биомассы может превратиться в 9 кругов ада. Главное не мешать своими велико-мудрыми советами и истериками в прямых эфирах.

Верим в СОУ.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:48Синоптик
"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:43Фронт
Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

19:06Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

С женой молчуна Игоря Николаева случилась беда - что произшло

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть

Последние новости

19:55

Пентагон дал зеленый свет на поставку Украине ракет Tomahawk, но есть нюанс

19:54

Какими дровами не стоит топить - не дадут тепла, только забьют дымоход

19:48

Осадков почти не будет: синоптики назвали регионы, которым не повезет с дождями

19:43

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

19:36

"Предполагает интимные сцены": что Тарас Цимбалюк рассказал о бывшей

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
19:35

Лед "сползет", но есть нюанс: стоит ли натирать окна авто уксусом зимойВидео

19:35

Завязывать на 9 узлов: зачем люди носят черную нить на ноге

19:10

Что происходит в Покровске: важный нюансмнение

19:06

Индия возобновила закупки российской нефти, несмотря на санкции США – Reuters

Реклама
18:59

Пролежит круглый год: лучшие варианты хранения капусты, если нет погреба

18:37

"Средства не зачислились": клиент ПриватБанка потерял 100$ за пару минут

18:28

Суд избрал меру пресечения бывшему мэру Одессы Труханову - первые подробности

18:16

"Сделал кучу глупостей": Колин Фаррелл рассказал, как разозлил Тома Круза на съемках

17:57

Ракеты Нептун в действии: ВСУ атаковали ТЭЦ и электроподстанцию в РФ

17:57

Как часто следует мыть голову, чтобы волосы были здоровыми: ответ трихологов удивит

17:40

Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

17:26

Беспилотники с ИИ ускоряют войну в Украине, однако есть опасный момент - СМИ

17:20

Осенний поход: что взять с собой и как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть новости компании

17:09

Игрушечные копии Шахедов для детей: в России вышли на новый уровень цинизма

16:58

"Мои дети говорят на русском": Приходько жестко "прошлась" по Мандзюк

Реклама
16:56

Некоторые отечественные продукты вскоре станут роскошью: из-за чего взлетят цены

16:53

Доллар стремительно летит вниз, евро не отстает: новый курс валют на 3 ноября

16:30

Берегитесь снов: какие 3 знака зодиака в ноябре 2025 изменят свою судьбу

16:21

Слово "комплімент" можно заменить: названы благозвучные украинские соответствияВидео

16:12

В Испании проведут "секретную" встречу 35 стран для обсуждения войны в Украине – СМИ

16:01

"Отказывается встречаться": дочь экс-солистки "ВИА Гры" приняла решение

15:52

Украинцам рассказали, где можно законно заготавливать дрова на зиму, чтобы не получить штраф

15:27

"Цели определены": Зеленский заинтриговал заявлением о новых ударах вглубь РФ

15:17

Почему 1 ноября нельзя шить и резать: какой церковный праздник

15:02

Цены повышают почти ежедневно: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

14:54

Как избавиться от неприятных запахов в холодильнике раз и навсегда: простой лайфхак

14:26

Настя Каменских отказалась от еды — что с ней происходит

14:14

Гороскоп на ноябрь 2025: всего 3 знака зодиака ждет финансовая фортуна

14:05

Украина уничтожила "Орешник" под носом у РФ: Малюк раскрыл детали секретной миссии

13:58

Самое красивое село на планете: где находится и почему местные готовы оттуда сбежать

13:56

Настоящий король стола - нереально вкусный салат "Чикаго"Видео

13:54

"Серьезная битва": Зеленский ответил, окружены ли ВСУ возле Покровска

13:53

В РФ заявили о готовности к прямым переговорам с Украиной, но есть нюанс

13:47

Как отучить кота залезать на стол: ветеринар дал простой совет

13:27

"Он все слышал": Никитюк раскрыла, был ли ее жених на родах

Реклама
13:15

Обычные суеверия или реальный запрет: что на самом деле нельзя делать в воскресеньеВидео

13:14

Помогли повстанцы: воины ССО уничтожили и поразили дорогостоящие элементы ПВО РФ

13:06

Китай не будет заниматься завершением войны: зачем Трамп на самом деле встречался с Си

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из РивииВидео

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять