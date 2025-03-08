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Что происходит в Курской области

Александр Коваленко
8 марта 2025, 19:10
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На Курском направлении находятся не желторотики, вчера набранные с улицы, а мотивированные, обстрелянные бойцы.
Курская область, армия рф
Курская область и война / Коллаж: Главред, фото:ISW, Минобороны РФ

Курская область…

Сейчас по информационному пространству несётся мысль о том, что в Курской области ситуация настолько усугубляется, что оттуда необходимо выводить украинские силы, поскольку свою задачу эта операция выполнила и её пора сворачивать.

Что же, давайте расставим все точки над "ї".

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Из негативного – да, положение украинских войск в Курской области непростое, ввиду огневого контроля РОВ над логистикой. Причём этот огневой контроль имеет место быть не со вчерашнего дня и немалые силы и ресурсы оккупанты бросают именно на то, чтобы перерезать логистическую артерию к Судже.

С другой стороны, как бы это сейчас не звучало для кого-то аморально, такая же ситуация с логистикой имеет место быть в районе Покровска, Часова Яра, Константинополя и ряда других населённых пунктов и городов где точатся интенсивные бои. Так что же, выводить гарнизоны из этих городов? Такая же ситуация была с логистикой, когда держался Бахмут, Авдеевка, Курахово, Угледар и так далее…

Если бы украинские войска уходили с той или иной локации сразу, как только на дорогу, обеспечивающую снабжение вылетал первый fpv-дрон или прилетал первый 152-мм, то мы и вправду сейчас бы вели оборону не той ЛБС, которую все могут наблюдать, а по реке Днепр.

При этом, говоря о Курской области, мы говорим не об Авдеевке, площадью 29 км² или Бахмуте, площадью 41 км², а о зоне контроля 351 км² и серой зоне 178 км², с буферными сёлами Малая Локня, Черкаское Поречное и Мортыновка, на пути к Суджанской агломерации.

На своём пике Курская операция позволила расширить зону контроля до 1 300 км² с учётом серой зоны и семь месяцев спустя, зона контроля и серая зона суммарно составляют 529 км². Но, нужно сворачиваться, потому, что актуальности уже нет. Какой актуальности, вопрос?

То есть, эти 529 км² уже не сковывают 60 тысячную ГВ "Курск" и если оттуда вывести украинские войска, то эта орава не вольётся в Сумскую область, или будет передислоцирована на другое направление, например Покровское или Купянское? Или путин просто так поставил перед Лапиным дедлайн зачистить КО до 9 мая и для него это не приоритетная задача, поскольку сама неконтролируемая российская территория ладимиру ладимировичу как-то не добавляет уверенности на переговорном плацдарме?

А теперь, возможно кому-то будет обидно, но это субординационная реальность.

За эти более чем 3 года полномасштабной войны, давая сотни интервью и комментариев, я очень часто встречался с заявлениями о том, что где-то намечается или уже есть окружение украинских войск и их нужно срочно откуда-то выводить по заявлениям некоего эксперта или сержанта, а то и вовсе, старшего солдата, потому вот уже всё. В итоге, окружения никакого не было, но паники и "зради" по сети неслось декалитры. К сожалению, многие украинские журналисты, даже не понимающие разницы между оперативным и тактическим окружением, с неизменной уверенностью в своей правоте несли чужеродные домыслы в массы.

Дорогие друзья!

У нас есть Генеральный штаб. У нас есть Главнокомандующий. У нас в строю много профессиональных, боевых генералов и командиров, которые владеют ситуацию и оперативно реагируют на все угрозы. На Курском направлении находятся не желторотики, вчера набранные с улицы, а мотивированные, обстрелянные бойцы.

Будь трижды экспертами в своём деле, выдающимися комментаторами и прообразами первозданной квинтэссенции стратегического гения, вы не владеете всей той информацией, не столько по ситуации, на вашем участочке боевых действий, а по всей ЛБС и куда глубже, а так же теми замыслами, которые вынашивает как главнокомандующий, так и те офицеры, которые уполномочены принимать соответствующие решения – выводить, или не выводить, потеряла актуальность или нет.

Спасибо за внимание. По КО разъяснения завершил.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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