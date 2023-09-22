15 октября в Польше выборы. Правящая партия Право и справедливость опирается на сельский электорат, для которого аграрный вопрос является ключевым.

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Почему Польша поссорилась с Украиной / Коллаж Главред, фото pixabay

Что происходит с Польшей? На самом деле ничего. Правильный вопрос, что происходит с нами? И вот почему.

15 октября в Польше выборы. Правящая партия Право и справедливость опирается на сельский электорат, для которого аграрный вопрос является ключевым. Поэтому грубо говоря, провластная партия просто ведет избирательную кампанию и борется с нашим зерном в рекламных целях. Скорей всего после 15 октября эта тема исчезнет и все наладится в рабочих вопросах.

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Но какого черта у нас реагируют на политическую рекламу в Польше, и ставят их власть в позицию практического реагирования - я не понимаю. Мы сами себе отрезаем возможность выйти из этого. По-умному надо выразить обеспокоенность, дождаться 15 октября, и тогда урегулировать вопрос с зерном. Но ведь это по-умному.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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