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Что происходит на левом берегу Херсона: краткий обзор

Александр Коваленко
28 ноября 2023, 19:10
Командование РОВ пытается усилить ГВ "Днепр" за счёт того ресурса, что был сконцентрирован ранее в Запорожской области, для блокирования наступления СОУ.
ВСУ, Херсонская область
Херсонская область / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, УНИАН

Левый берег. Коротко.

Ввиду стихийного бедствия, что обрушилось на Одессу и область, был ограничен в технических возможностях, поэтому сегодня по Левому берегу Херсонской области будет краткий обзор.

Командование РОВ за последние полторы недели смогло нарастить группу войск "Днепр" до немногим более 68 тысяч и это очевидно, наращивание продолжится.

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Это стало возможным благодаря переброске подразделений 104-й ДШД в Херсонскую область. В частности, её 337-й ДШП был замечен в районе Абрикосовки и Великие Копани, которые, к слову сказать, южнее Раденска по трассе Е97. Подразделения проводили рекогносцировку, что так же даёт пищу для размышлений.

Кроме того, часть подразделений 810-й ОБр МП была перемещена западнее Олешек. Напомню, что в основном данных тюленей ни разу не видевших моря, применяли во фронтальных боях в районе Крынок, в специфической комбинации со "Шторм-Z".

Казалось бы, Крынки сейчас несколько более болезненное место для РОВ, нежели западные прерии Олешек, но, похоже, что нет, особенно с учётом кишки Р57, безропотно тянущейся до Голой Пристани, где аналогично РОВ постоянно кто-то или, что-то мерещится.

Таким образом, командование РОВ пытается усилить ГВ "Днепр" за счёт того ресурса, что был сконцентрирован ранее в Запорожской области, для блокирования наступления СОУ. Где-то прибывает, где-то убывает, а как же резервы? А как же тыл? А как же бескрайняя россиюшка с людским ресурсом? До выборов не тревожат, берегут?

И в завершении о непостижимом. По 2206 откуда-то прилетела 82-мм мина. Не знаю, что происходит, но очень интересно.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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