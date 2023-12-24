Что происходит на Левом берегу Херсона

Очевидно, что Теплинский будет во всём винить нехватку сил и средств и требовать доведения ГВ до численности превышающей 80 тысяч.

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Крынки.

Российские оккупационные войска прилагают максимум усилий для нейтрализации плацдарма СОУ на левом берегу Херсонской области. С этой целью была значительно увеличена и усилена ГВ "Днепр". Так, если на начало ноября ГВ "Днепр" количественно составляла около 64 тыс л.с. то по состоянию на сейчас это более 74 тыс.

Так же ГВ "Днепр" значительно усилена компонентой ББМ и если в начале ноября их было до 750, то сейчас это 950 ББМ, что обусловлено возросшей потребность штурмовых действий.

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С другой стороны, разительное сокращение артиллерийской компоненты. В начале ноября на вооружении ГВ "Днепр" было почти 900 ствольных арт-систем, сейчас их около 550.

Особое внимание уделено усилению 70-й МСД 18-й ОВА. В составе ГВ "Днепр" она имеет лучшую комплектацию и является самой боеспособной. Наравне с 104-й ДШД и 810-й ОБр МП она наиболее активно используется в попытках блокирования плацдарма СОУ на левом берегу.

Тем не менее, применение тактических групп, численно сопоставимых с двумя бригадами, по флангам и фронтально на село, на сегодняшний день не принесло желаемого результата командованию РОВ. Очевидно, что Теплинский будет во всём винить нехватку сил и средств и требовать доведения ГВ до численности превышающей 80 тысяч.

Это вполне реальная численность, которую командование РОВ сможет достигнуть, благодаря использованию ресурса ГВ "Оборона Крыма", где помимо постоянной группировки проходит формирование двух дивизий, которые явно пойдут в помощь тепличному стаду. С другой стороны, увеличение группировки, которая и так в сотни раз превышает группу удерживающую плацдарм и которую не могут выбить, это уже не просто моветон, а тотальный позор.

Триста спартанцев нервно курят в сторонке.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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