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Что происходит на фронте: новые атаки врага

Александр Коваленко
28 октября 2024, 19:10
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То, что по механизированной колонне, выдвинувшейся на Шахтёрское, работали fpv-дроны – это хорошо, но у меня возник ряд вопросов.
Шахтерское
Шахтерское / deepstatemap

Шахтёрское…

Вчера на ресурсе Deep State было опубликовано очень интересное видео, а именно, как 3 МБ и 20 ОБСП отбивали механизированный накат на Шахтёрское. В том, отдельно взятом видео, противник применял для прорыва 9 единиц ББМ и практически по всем ним отрабатывали на всём пути следования этих единиц техники fpv-дроны.

Если верить карте Deep State то за последние двое суток зона контроля РОВ углубилась к Шахтёрскому вдоль дороги на 5,5 километров, от изначальной точки соприкосновение за Золотой Нивой по берегу речки Кашаглач.

видео дня

Для тех, кто не в курсе, от Золотой Нивы к Шахтёрскому ведёт прямая, абсолютная прямая, простреливаемая на ура, дорога, протяжённостью 6,5 километров.

Собственно, то, что по механизированной колонне, выдвинувшейся на Шахтёрское, работали fpv-дроны – это хорошо, но у меня возник ряд вопросов.

Например, почему на видео мы не увидели подрывов на противотанковых минах? Дорога вообще была заминирована ТМ-62? Через каждые 200-300 метров, пускай 500, размещённые шашечки сделали бы своё дело.

Почему на протяжении всего видео мы не увидели ни одной остановки колоны, потому, что дорога была преграждена дюжиной надолб, или как многим нравится их называть – зубы дракона, что затормозило бы продвижение РОВ и тем более увеличило бы их потери. 5-6 таких преград и КПД был бы куда более долгоиграющим.

Почему по колонне не отрабатывали ПТРК, особенно Стугна-П, для которой 5 километров это семечки, а скорость реакции расчёта ПТРК и динамика уничтожения движущейся техники ПТУРом выше, чем у fpv.

Как много вопросов с видео, на котором только одними fpv-шками пытались отбить накат и, уничтожив энное количество техники и живой силы, всё же имеем проблему в Шахтёрском, на участке, который должен был бы превратиться в неприступный ад для оккупантов. И сколько таких участков уже было, а сколько будет…

Комплексное применение средств поражения и фортификаций, как было в глухом ящике, так там и остаётся, а доминирование культа fpv-дронов в информационном пространстве, при полном игнорировании всех остальных средств, приводит к деградации обороноспособности.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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