Что происходит на фронте к концу года?

В целом, правильные данные за 11 месяцев, не отражают полной картины за весь год.

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Александр Коваленко о войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Насчёт 2 800 км²...

По многим площадкам пронеслась информация о том, что российские оккупанты захватили в 2024 году 2 800 км² и эти данные преподносились именно как за 2024-й. Был удивлён увидеть эту информацию как итоговую за год, что, мягко говоря, не соответствует действительности.

Я не понимаю, почему у многих не возникло вопроса, как можно давать итоговые данные за год, за 3 дня до его завершения…

видео дня

В свою очередь, 2 800 км² это данные за 11 месяцев 2024 года, то есть, по результату с учётом ноября, а не, как вы уже понимаете, за весь год, с учётом декабря.

Это я всё к чему? Это я всё к тому, что некорректно подаваемая информация осложняет анализ общей ситуации и вводит в заблуждение, что в точных дисциплинах недопустимо и может привести к крайне нежелательному результату. Поэтому, в целом, правильные данные за 11 месяцев, не отражают полной картины за весь год.

Если говорить о территориальных потерях в 2024 то они будут составлять более 3 200 км², но это предварительно, поскольку, опять-таки, точных данных за год никак не может представляться в уходящем году, а их мы узнаем только в январе 2025.

Вот такое информирование...

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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