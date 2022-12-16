Мне кажется, что все эти обстрелы наших гражданских объектов – не стратегия. И даже не тактика. Это истерика.

Сазонов рассказал, что означают эти обстрелы наших гражданских объектов / ГСЧС Украины

Я, конечно, не военный эксперт. Потому что эксперт на гражданке, став военным, не превращается автоматически в военного эксперта. Но свои пять копеек не могу не вставить.

Мне кажется, что все эти обстрелы наших гражданских объектов – не стратегия. И даже не тактика. Это истерика.

Простите за сравнение, но очень похоже на жену, которая бьет тарелки и орет на мужа. Узнав, что он не переспал с сотрудницей на корпоративе, а у него на стороне длительный и серьезный роман.

Это, естественно, шок, но!

Значит, были допущены ошибки.

Гораздо раньше.

То ли при выборе спутника жизни, то ли в процессе отношений. Эти ошибки нужно признать и определиться – как их исправить.

Развод, пересмотр формата отношений, что-то еще. А можно орать "Ты мне всю жизнь испортил!" И бить посуду. Эмоциональная реакция понятна, но кроме раздражения никакого эффекта не даст. Ну, глядя на это муж не схватится за голову со словами "Что я наделал, я только теперь понял, что люблю только тебя!"

Истерика и психи неэффективны. Как и швыряние ракетами. Просто эмоциональная реакция от злости и бессилия. Причем не только у путина. Я уверен, что именно такое эмоциональное состояния у большинства русских.

Исключение – только хорошие русские. Скоро хороших русских будет 100 тысяч. ЗСУ не психологи, конечно, но немного исправляют ситуацию…

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