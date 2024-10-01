Что означает победа Трампа

Задача Трампа – заставить Европу платить за войну в Украине.

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Камала Харрис и Дональд Трамп / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Если Трамп победит на президентских выборах 2024 года, то Путин и Трамп, с двух сторон будут давить на Европу и заодно на Украину, играя в "хорошего и плохого полицейского".

Задача Трампа – заставить Европу платить за войну в Украине и восстановление после перемирия с путинской Россией, которого он добьется, ценой уступок Украины. А цель Путина - отделить Европу и Украину от США и добиться признания международным сообществом его геополитической победы над Украиной, соответственно, превращения России в один из центров многополюсного мира.

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Успешное сотрудничество путинской России и Трампа на европейском фронте и в Украине, что позволит США отменить режим санкции против Кремля и дистанцировать Россию от Китая.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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