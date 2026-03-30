Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причину

Чем конфликт на Ближнем Востоке отличается от украинского.

Настоящее показывает, что религиозные и идеологические догмы продолжают управлять глобальными геополитическими процессами даже в технологическом XXI веке. В центре внимания автора — феномен "духовной войны" на Ближнем Востоке, где рациональные политические расчеты уступают место метафизическим убеждениям. Виталий Портников, известный своей способностью к глубокому историческому и социокультурному анализу, рассматривает природу иранского фанатизма и его неожиданные параллели с западным миром. Подробнее о том, почему ближневосточный конфликт решается "на небесах" — в материале ниже.

Через несколько дней после начала войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, когда мир был в поисках фигуры, которая могла бы реально заменить убитого в первый день ударов аятоллу Хаменеи, я читал на страницах израильской газеты "Хаарец" большой текст, посвященный главе Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани (вскоре он также погибнет после ракетного удара). Лариджани был хорошо известен мне как один из самых опытных и самых жестоких иранских политиков – но израильский коллега неожиданно нарисовал портрет философа, который анализировал творчество Канта, писал научные книги и публиковался в иранских журналах, при этом оставаясь убежденным религиозным фанатиком. Этот портрет напомнил мне образы первых вождей большевистской партии до эпохи Сталина. Все они писали книги и статьи – не только Ленин и Троцкий, но и Зиновьев и Бухарин могли похвастаться многотомными собраниями своих сочинений (такое собрание впоследствии появится и у самого Сталина, но "главный вождь" скорее пытался быть похожим на своих уничтоженных конкурентов).

Большевиков трудно назвать философами, но все эти люди были одаренными публицистами с масштабным взглядом на мир – как Лариджани. Но, как и Лариджани, они пытались использовать свои знания и свои бесспорные таланты ради догмы. И ради власти. В Советском Союзе, правда, эта преданность идеологии превратилась в ритуал уже через три-четыре десятилетия существования режима. Иран находится сейчас как раз в ожидании такого перехода – если его только не затормозит война или если война не уничтожит этот режим. Но сегодня идеи Лариджани о "духовной войне", противостоящей борьбе за деньги, могут разделяться большинством иранских руководителей и определять траекторию их действий – а вместе с тем и обесценивать ценность человеческой жизни, которая перестает иметь смысл ради "духовной победы".

Мне могут сказать, что эта "духовная победа" просто еще раз подчеркивает, что цивилизованный мир борется с религиозными фундаменталистами из прошлого – но я бы не упрощал ситуацию. В конце концов, Дональд Трамп, да и все республиканцы, обязаны своими победами миллионам избирателей из общин христиан-евангелистов. Эти люди искренне заинтересованы в безопасности и существовании Израиля даже не столько из симпатии к Израилю, сколько из уверенности в том, что восстановление еврейского государства на Святой земле приближает время Воскресения. Трамп не может просто так встать и выйти из ближневосточного конфликта — ведь потерять расположение этих людей для него является ситуацией даже более опасной, чем обрушить рынок акций. Американский президент может быть абсолютно рациональным человеком (хотя коллективные молитвы в Овальном кабинете несколько разрушают такой образ), но в любом случае он зависит от избирателей, которые живут в мирах, далеких от рациональности.

На противоположном конце земного шара другой рациональный политик, Беньямин Нетаньяху, выходец из известной семьи сионистских активистов, надевающий на голову традиционную кипу только в церемониальных случаях, зависит от партнеров по коалиции, партии которых руководятся совсем иначе, чем "Ликуд" самого премьер-министра Израиля. Скажем, в партии ШАС высшим руководящим органом является не обычное партийное руководство, а Совет мудрецов Торы, который и принимает решения по принципиальным вопросам. В блоке "Яхадут га-Тора", где объединились несколько несионистских политических формирований, в партиях тоже главные решения принимает Совет знатоков Торы. И, конечно, в обоих советах заседают не политики, а раввины, обладающие неоспоримым авторитетом в пастве. Нередко эти люди покидают наш мир в возрасте не менее 100 лет, что не мешает им до последних дней дирижировать израильским кнессетом за кулисами классической политики. Такими, скажем, были легендарные основатели религиозных партий раввины Элазар Шах и Овадия Йосеф, прощание с которыми стало самыми масштабными событиями в новейшей израильской истории.

И вот парадокс: Нетаньяху не может не учитывать радикальные настроения этих и других партнеров по правящей коалиции — и в то же время вынужден соглашаться с невозможностью мобилизации в армию представителей их религиозных общин, что создает сегодня критический вызов для Армии обороны Израиля. Но ультраортодоксальные раввины уверены, что горячая молитва приблизит приход Машиаха, а значит, и появление "настоящего" иудейского государства быстрее, чем военная служба.

Когда мы говорим об экзистенциальности российско-украинской войны, то на самом деле имеем в виду вполне понятные вещи: империалистическая экспансия, нежелание России и россиян признавать украинцев как самостоятельную нацию и Украину как "настоящее" государство. С точки зрения XXI века это, конечно же, настоящий маразм, свидетельствующий о том, в каком далеком прошлом застряла Россия. Но и украинцы, и россияне воюют на земле и за землю. Просто украинцы воюют за свою землю, а россияне — за чужую.

А в войне на Ближнем Востоке главное действие конфликта разворачивается для многих ее участников и заинтересованных зрителей вовсе не в Ормузском проливе.

Она в буквальном смысле этого слова разворачивается в небесах.

О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

