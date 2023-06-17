Де-факто Украина уже член НАТО, если вспомнить о той огромной и разносторонней поддержке, которую мы от него получаем.

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Климовский рассказал, что обяжет НАТО надавать по морде российскому насильнику / фото: скриншот из видео

Одной из первых реакций в США на подрыв ра**истами Каховской ГЭС было совместное обращение 9 июня демократов и республиканцев из комитета по иностранным делам Конгресса к Джо Байдену с призывом дать Украине ракеты ATACMS, передача которых откладывалась Белым домом. Глава фракции республиканцев в Конгрессе Майкл Маккоул даже обвинил Байдена в том, что откладывание их передачи ведёт к затягиванию войны.

По факту имеем давление на Байдена его собственной партии с целью принудить к более решительным действиям. Понять партию можно, ей хочется идти на выборы осенью 2024 г. в лавровом венке победителя. Если до нынешней осени, когда будет официальная процедура утверждение кандидата в президенты на 2024 г. партия не увидит впечатляющих успехов в российско-украинской войне, то возможны варианты.

Республиканцы тоже более чем заинтересованы в завершении российско-украинской войны до выборов 2024 г. Причём, чем раньше, тем лучше. Это позволит им сделать акцент на внутриполитической, а не внешнеполитической повестке и не факт, что лавровый венок гарантирует демократам 100% успеха на выборах.

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Республиканцы знают, что совсем от большой внешней повестки они так не избавятся, и поэтому рисуют себе грандиозную цель – решение "китайского кризиса" в Юго-Восточной Азии. В их изображении агрессивность РФ – это проблема, но не глобальная, и это только Байден с демократами могли с ней так долго возиться. Настоящая и глобальная проблема – это экспансия Китая. По сути, республиканцы загодя надувают для себя "китайского тигра", с которым планируют вести медийную и смысловую войну без жертв и разрушений. Пекин такая перспектива тоже не слишком напрягает, там всегда готовы к международным дебатам в стиле "проблемы мира и коммунизма".

Но для того, чтобы республиканцы смогли полноценно войти в такую повестку, требуется, чтобы демократы и Байден закрыли тему российского вторжения в Украину. Чем раньше, тем лучше для обеих партий. Вполне очевидно, Байден не сможет закрыть её на 100%, и оставит что-то в наследство республиканцам, если их кандидат выиграет выборы. Поэтому у тех есть естественное желание максимально сократить процент этого чего-то, вплоть до стирания РФ с карты мира.

В результате республиканцы и демократы уже в унисон требуют от Байдена дать ракеты ATACMS и почти любое другое оружие, которое обеспечит Украине полную победу до лета 2024 г. или её аналог. Только очень покорёженные лица могут продолжать упорно разгонять в Украине разный бред о Республиканской партии. Что касается Дональда Трампа, то у обеих партий есть стойкий консенсус – этот "осушитель вашингтонского болота", который грозился всех посадить, в выборах участвовать не должен. Не должен, так как точно кого-то посадит, после того, что с ним сделали. В США некоторые опасаются возвращения Трампа также, как в Украине некоторые опасаются возвращения Порошенко. Притом, что он обещал не мстить даже экс-прокурорше Венедиктовой и голосовал против её увольнения. Но Венедиктову всё равно предусмотрительно назначили послом в Швейцарию, поскольку оттуда, как и с Дона, выдачи нет.

Аналог победы более вероятен и представляет собой изгнание из Украины оккупационных войск или их самостоятельный уход. Возможна комбинация того и другого. Затем неизбежны переговоры с взятием с Москвы "честного пионерского слова", что она больше никогда не нападёт на Украину. Так как в "честное пионерское" Москвы никто не верит, то это называют переговорами о гарантиях безопасности для Украины. Вариант их широк – от принятия в НАТО до создания чего-то типа "Союза для защиты Украины" из США, Великобритании, Польши, Эстонии, Индии, Китая и ещё десятка стран. Число таких стран можно увеличивать или сокращать...

..В теме о гарантиях Офис с прошлого года проделал эволюцию от длинных списков таких стран до почти ультиматума "Почему Украина до сих пор не в НАТО?!", наивно полагая, что проблема статьи 5 устава НАТО это проблема только НАТО и Байдена. Москва реагировала на это нервным криком: украинцы, вслед за поляками хотят втянуть НАТО в войну, и совсем запредельным утверждением – НАТО не имеет права изменять свой устав. После заявления Зеленского 20 апреля о том, что украинцы и европейцы не поймут, если Украина на саммите в Вильнюсе 11 июля не получит приглашение в НАТО, за поребриком затянули – Зеленский не приедет на саммит, если будет знать, что Украину на нём не примут в НАТО. В Москве проводят аналогию – янукович взял 3 млрд. долларов и не поехал в Вильнюс подписывать ассоциацию с ЕС, и утешают себя мыслью, может повториться.

На практике принятие в любое не фиктивное сообщество – это всегда процедура и время. У Финляндии вступление в НАТО заняло почти год, притом, что там стабильная демократия. Вступление Швеции тормозит Турция из-за того, что шведы не выдают ей несколько курдов, которых она считает террористами. Швеция в свою очередь считает оскорбительной для себя их выдачу. Так что, нет основания считать, что с 12 июля Украина будет в НАТО, особенно с учётом контекста российско-украинской войны и политической ситуации на данный момент....

...Де-факто Украина уже член НАТО, если вспомнить о той огромной и разносторонней поддержке, которую мы от него получаем. Ситуацию можно описать так: Украина любит НАТО, НАТО тоже любит Украину и даёт ей почти всё, о чём она просит. Нет лишь только свидетельства о браке, как и в случае славного "Да Винчи" и его девушки после пяти лет их знакомства. Украина с НАТО знакома гораздо дольше, но свидетельства о браке тоже пока нет.

Если в Вильнюсе будет официально оформлен брак между Украиной и НАТО, то это формально обяжет НАТО надавать по морде расейскому насильнику, как Будапештский меморандум обязывал США сделать это. Но администрация Обамы это не сделала, несмотря на наличие бумаги с печатью. Администрация Байдена после вторжения 24 февраля имела все формальные основания сделать то, чего не сделала администрация Обамы, но тоже не сделала по очевидной причине: когда говоришь о войне, а тебе рассказывают про шашлыки, то быстро понимаешь неуместность предложения военной помощи.

Несмотря на то, что Украина часто вела себя как взбалмошная девушка, взаимопонимание с НАТО в итоге было достигнуто по многим вопросам. Нынешний каприз, почему мы до сих пор не оформили юридически наши отношения, создаёт больше проблем Москве, чем НАТО. В НАТО все с интересом обсуждают нюансы предстоящего бракосочетания, а Москва стоит перед проблемой, что ей делать, если Украина и НАТО узаконят свои отношения и пригласят Индию, Китай и весь мир на свадьбу.

Как реагировать на это в Москве до сих пор не знают, но понимают, что объявлять войну НАТО нельзя, даже если очень хочет. Пусть лучше НАТО объявит войну РФ. Поэтому часть разговоров: получит Украина в Вильнюсе совсем официальное приглашение в НАТО или нет, можно считать дымовой завесой и деланием нервов Москве, чтобы прозондировать её возможную реакцию и подготовить достойный ответ.

В Кремле ничего интересней не придумали, как сделать три полоумных шага.

Первый, сделали вид, что путин окончательно женится на лукашенко в формате союзного государства не имеющего имени. Для этого лукашенко 9 июня пригласили на обед в Сочи, где пообещали через месяц подарить ядерную бомбу. Этим обозначили схему, если Украина вступит в НАТО, то БССР контрабандой войдёт в ядерный клуб. Но РФ никогда не женится на БССР минимум по трём причинам. Регистрация нового государства, которое появится в результате такого брака, должна проходить в ООН, а чем это грозит РФ очевидно. Поэтому о слиянии можно забыть, только поглощение. Но тогда теряется голос в ООН и на Беларусь распространятся все санкции, введенные против РФ. Поэтому Беларусь обречена быть в статусе "вечной невесты" РФ, подобно Абхазии.

Москва также попросила лукашенко якобы для приличия изобразить самостоятельность, что тот с удовольствием и сделал 13 июня, рассказав, что это он вытребовал у Москвы кучу ядерного оружия, а она сопротивлялась. Москва использует лукашенко "втёмную" и готовит сценарий с подрывом в Беларуси подземного хранилища с ядерным оружием, в чём обвинит Украину для эскалации. Лукашенко недолго будет ловить бонусы из этой ситуации.

Второй шаг – массированная психологическая атака на Украину, прошедшая 12 и 13 июня по случаю дня расеи и хренового настроения в Кремле из-за понимания: час расплаты как-то стал острее ощущаться. Поэтому сложно сказать, чего в этой атаке было больше, угроз нам или успокоения себя, что не всё ещё потеряно и может быть захватим и Киев, и Харьков, и Одессу. О захвате Львова в Кремле перестали даже мечтать. Так как в день расеи требовалось соблюдать видимость приличия, то на острие этой атаки поставили блог имени медведева с флагом РФ на Майдане, а затем пошли колоны генералов и сенаторов с мыслями, что ещё можно разрушить или украсть в Украине. Чувака с лицом путина ввели в игру только на второй день, но отправили на встречу не с журналистами, а с блогерами, славляющими войну и рашизм. Это было чем-то типа "хождения в народ" для показа единства народа и власти.

Но уже на следующий день после "хождения" песков отмазывал путина и доказывал, что слова того о "санитарных зонах" в Украине все поняли неправильно из-за своей тупости, и уверял, что новой мобилизации не будет. Песков пытался успокоить не только напрягшееся население, но и НАТО, которое логично восприняло эти слова как официальное заявление РФ о намерении опять вторгнутся в Сумскую, Харьковскую и Черниговскую область. Песков не мог сказать, пурга всё это и путин тоже пурга, поэтому говорил о неточностях восприятия.

Третий шаг свёлся к очередной пиар-накачке пригожина, вызванной указом шойгу всем, кто добровольно воюет с сатанистами срочно записаться до 1 июля в его армию. Пригожин послал шойгу с его указом и заявил, что свою банду оформлять как одно из подразделений армии РФ категорически отказывается. Но скромно умолчал о многолетнем наличии у него подрядов от шойгу о поставке продуктов армии и на уборку штабов и казарм.

"Хорошие русские" на службе у Кремля сразу объявили это препирательство пригожина началом Смуты и перемен к лучшему в РФ. В реальности всего лишь идёт раскрутка для Запада политпроекта с пригожиным, как раньше раскручивали Навального через фильм "Он вам не Димон" и конфликт с генпрокурором Чайкой. Надо создавать иллюзии Западу такие, какие там хотят видеть. Между Беларусь и РФ есть одно существенное различие. В Беларуси ещё есть кого выслеживать и сажать, а в РФ таких не имеется. Поэтому из пригожина лепят образ лидера русского криминального мира, восставшего против власти. На практике указ шойгу сведётся к тому, что спустя какое-то время тем, кому совсем западло воевать под флагом шойгу, позволят собраться под флагом пригожина в рамках централизации таких формирований. Это старая схем "чекистов" – сначала дать возникнуть, а затем взять под контроль и использовать.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

Администрация Байдена, решая вопрос по удалению войск РФ, вынуждена учитывать эти и другие тренды. До середины июля она будет разными способами, включая разговоры о свадьбе Украины и НАТО, и большом контрнаступлении ВСУ, давить на мозги Кремлю, принуждая его к выводу войск и к переговорам. Какое наступление ВСУ вторую неделю отражает Кремль, совершенно непонятно, если Залужный ещё ничего не начинал, и пока идёт лишь выравнивание под него линии фронта.

Как далеко может зайти Белый дом, если Кремль будет упорствовать с выводом войск, намекнул 7 июня экс-генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен на следующий день после подрыва ра**истами Каховской ГЭС. Он сказал британской "Гардиан", что устав НАТО – это не догма, а руководство к действию и некоторые члены Альянса могут сами по себе направить войска для защиты Украины. Так как Расмуссен с осени работает в Киеве в связке с Офисом, то он явно не просто отставной генерал. Поэтому Москву неделю типало от его слов и все её СМИ вычисляли, какие это могут быть страны, а путина отправили сходить в народ.

Выдержав недельную паузу Кремлю через британское "Время финансов" 14 июня дали понять, что если он сам выведет войска из Украины, то её свадьбу с НАТО можно будет отложить и заменить гарантиями безопасности, которые предоставят Британия, Германия, США и Франции. Но для этого надо, чтобы армия РФ убралась из Украины и не взрывала всё при уходе как плотину на Мокром Ялу, даже не видя противника.

Подрыв Каховской ГЭС с военной точки зрения был полным идиотизмом. Если хотели сорвать форсирование Днепра, то достаточно было открыть на полную шлюзы и сбросить резко воду, собранную по максимуму. Нужный эффект был бы достигнут и его можно было бы повторить несколько раз, причём без затопления собственных позиций. Если боялись, что ВСУ начнут штурмовать плотину и переходить по ней на левый берег, то взрывать её было логично в тот момент, когда станет ясно, что не удержать. Но взорвали без всякого намёка на форсирование ВСУ Днепра, чем ухудшили свои позиции выше плотины. Переход ВСУ по дну высохшего Каховского моря теперь стал реальной угрозой для оккупантов.

Логичен вопрос – зачем взорвали, готовятся уходить, но пока сами не знают, когда?

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