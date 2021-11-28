Что объединяет статью Суркова, выходки российского МИДа и отчеты СММ ОБСЕ?

Как понятно из статьи Суркова, хаос будет распространяться, а Россия прирастать / УНИАН

Последние оперативные отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют, что российские военные формирования в ОРДЛО хоть и освободили заложников из числа членов миссии ОБСЕ, тем не менее системно создают препятствия для осуществления миссией своей работы.

Поверить в то, что таким образом РФ и подконтрольные ей оккупационные администрации пытаются освободить из-под ареста подозреваемого в убийстве гражданина Косяка, могут лишь очень наивные люди. Задержанный и арестованный Косяк не мог иметь никакого статуса в рамках деятельности СЦКК, поскольку в 2017 году россия в одностороннем порядке вышла из него, и ни один представитель РФ такой статус от Украины не получал. И естественно, что то, как самопровозглаются и самоназываются различные представители военных формирований РФ или оккупационной администрации ОРДЛО, не накладывает никаких правовых обязательств на Украину, и тем более не может быть основанием для освобождения от ответственности за совершенные тяжкие преступления.

Похоже, Россия пытается избавиться от СММ ОБСЕ. В этом году при переутверждении мандата миссии препятствия появились руками армянской делегации. В марте следующего года будет утверждаться новый годовой бюджет миссии, и, похоже, Россия готовит новый демарш - если миссия не выполняет свой мандат, то либо мандат должен быть пересмотрен, либо миссия не нужна.

Мотивы поведения России понятны: убрав СММ ОБСЕ или оставив миссию действовать исключительно на подконтрольной правительству Украины территории (что очевидно грубо нарушает Минские договоренности и совершенно неприемлемо для Украины) Россия начнет реализацию чего-то очень похожего на абхазский или приднестровский сценарии "миротворчества".

Читайте также"Бандитов на царство": в Сеть слили новую запись разговора Медведчука и СурковаТак как российские наемники сейчас лепят на снаряжение надписи "СЦКК", так российские войска могут надеть голубые каски миротворцев, а Россия объявить себя единственным модератором и посредником в ТКГ. План Козака... А зачем придумывать что-то новое, если старое гарантированно работает?

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В конце концов именно этого Россия упорно добивается все время, отказываясь признавать себя стороной конфликта и пытаясь заставить Украину вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

Ну, а как мы поняли из статьи Суркова, хаос будет распространяться, а Россия прирастать. И вполне возможно не в общем философском смысле, как это прочитал и остроумно ответил Сергей Дацюк, а в конкретном месте - на украинском Донбассе.

Форма интеграции не обязательно будет предусматривать инкорпорирования ОРДЛО в свой состав как сделано с Крымом. ОРДЛО-слишком неудобный для РФ " чемодан без ручки". А признание "двух молодых республик" одного "народа Донбасса" со стороны РФ будет вполне вероятно. Через полгода-год пару людоедов из Сирии или из Никарагуа сделают то же самое. Одновременно с признанием будут заключены оборонные соглашения для защиты "сотен тысяч россиян" и размещения военных баз, которые сделают невозможным любые силовые действия Украины. База для торгово-экономического сотрудничества создана в форме указов российского президента о признании товаров происхождением из ОРДЛО. Остальных МИД на колене быстренько наклепает.

Все это прямо скажем выглядит не слишком убедительно с точки зрения международного права. Как и публикация дипломатической переписки. Так что условности отброшены - Россия видит цель и не видит препятствий.

Поэтому небольшой ежедневный отчет ОБСЕ вполне возможно проливает свет на очень большую картину российских намерений.

Для меня как законодателя, который, очевидно, за пару дней будет вынужден определить позицию при голосовании о продлении на год закона "об особом статусе ОРДЛО" - это ставит серьезный вопрос: если Россия нарушает Минские договоренности, препятствуя деятельности ОБСЕ, хотя именно эта международная организация должна обеспечить наблюдение и сопровождение всего миротворческого процесса, а в самом миротворческом процессе не выполнено полностью даже пункт о прекращении огня, то что должно управлять мной при принятии решения возложить на свое государство и народ непростые обязательства?

Пока оснований для такого решения я не вижу. И внимательно буду наблюдать за тем, что Россия делает с СММ ОБСЕ в ОРДЛО.