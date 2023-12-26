БДК "Новочеркасск" получил предупреждение ещё 24 марта

БДК "Новочеркасск" получил предупреждение от Вселенной ещё 24 марта 2022, когда в порту временно оккупированного Бердянска попал под удар.

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БДК "Новочеркасск" / Коллжа Главред, фото скриншот с видео, Telegram "Крымский ветер"

Пару слов про БДК "Новочеркасск".

Данный БДК относится к проекту 775, больших десантных кораблей, строившихся в СССР на верфи в Гданське. Сам же БДК-46 "Новочеркаск" относился к одним из наиболее новых образцов данной серии, будучи принятым в состав флота в 1987 году.

На сегодняшний день у россии нет полноценной замены БДК проекта 775 и максимально эксплуатирует данные корабли, каждая потеря которых для неё невосполнимая и не менее болезненная, чем потеря боевого корабля типа корвет или даже фрегат.

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Кстати, БДК "Новочеркасск" получил предупреждение от Вселенной ещё 24 марта 2022, когда в порту временно оккупированного Бердянска попал под удар. Тогда был уничтожен БДК "Саратов", а вот "Новочеркаску", с повреждениями, но удалось сбежать.

После ремонта корабль был занят в логистике оккупантов, перевозя технику, боеприпасы, а так же дроны-камикадзе Shshed-136. С учётом детонации, которую можно было наблюдать в порту Феодосии этой ночью, стоял он там явно не порожняком.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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