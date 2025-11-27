Что нужно всегда помнить о Путине и его подельниках

Украина отчаянно нуждается в вооружении и союзнической поддержке.

Ушаков и переговоры с США / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

На фоне скандала вокруг публикации записей разговоров Стива Уиткоффа с путинскими эмиссарами всплывают новые детали решений администрации Дональда Трампа по Украине. The Wall Street Journal обращает внимание на разговор Уиткоффа с Ушаковым, в ходе которого тот предложил организовать звонок Путина и Трампа незадолго до визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

"Во время разговора 16 октября Путин предупредил Трампа, что отправка "Томагавков" приведёт к эскалации войны и нанесёт ущерб отношениям между США и Россией, утверждает Ушаков. Хотя ранее Трамп выражал обеспокоенность уменьшающимися запасами этих ракет в США, именно беседа с Путиным убедила его не поддерживать их передачу Украине, сообщили американские чиновники", — говорится в публикации.

Позиция Трампа по поводу скандала с записями — дескать, всё это обычная практика заключения сделок и нормальная тактика переговорщиков — может быть приемлема в мире бизнеса. Но речь идет не о риэлторском заработке, а о судьбе целой страны и народа.

Украина отчаянно нуждается в вооружении и союзнической поддержке. А Вашингтон, применяя бизнес-логику, раз за разом попадает в ловушки мафиозного путинского режима. Москва будет манипулировать, сливать записи разговоров, подбрасывать информацию, провоцировать и подставлять своих контрагентов — делая всё, чтобы добиться цели: капитуляции Украины и ослабления Запада. Путин и его подельники — лжецы, и об этом всегда нужно помнить.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

