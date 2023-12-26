Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войне

Для того чтобы выстоять в этой войне, стране позарез необходимы антикризисный план и антикризисная политика.
И эти меры должны базироваться на трех китах: скорость принятия решений, концентрация усилий на приоритетных направлениях, эффективность использования ресурсов (человеческих, материальных и финансовых).
Если говорить более конкретно:
1. Должен быть создан экономический генштаб (ЭГ)
2. Секвестр бюджетов всех уровней
3. Принят закон Об особенностях функционирования экономики в военное время, который должен наделить чрезвычайными полномочиями (ЭГ).
4. В рамках этого закона должны устанавливаться четкая ответственность и обязательства для других органов исполнительной власти в рамках экономической мобилизации.
5. В рамках закона должны быть установлены четкие сроки для принять плана экономической мобизлизации.
6. В самом плане должны быть прописаны четкие производственные показатели и выпуск продукции, согласованные с Генштабом.
7. Также в законе должны быть прописана приоритизация усилий по направлению экономической мобилизации.
8. В законе должны быть прописаны ограничения по срокам по обмену информацией между независимыми институтами. Если одна организация получила запрос от другой, то она обязана предоставить заключение, решение или согласование в кратчайший срок. Любые недоразумения должны выноситься на рассмотрение ЭГ и рассматриваться немедленно.
9. В рамках экономического Генштаба, необходимо создать структурные подразделения, которые бы занимались следующими вопросами: аналитика, планирование, организация производства, наука и R&D, подготовка трудовых ресурсов, непосредственным производством и масштабированием, поставками и логистикой, финансовыми вопросами. Каждое из этих структурных подразделений занимается непосредственной координацию усилий с государственными институтами, организациями и частными компаниям.
И все эти меры это только начало для дальнейших шагов.
Кто такой Павел Вернивский?
Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.