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Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войне

Павел Вернивский
26 декабря 2023, 06:10
В рамках экономического Генштаба, необходимо создать структурные подразделения, которые бы занимались вопросами.
Что нужно Украине, чтобы выстоять в этой войне
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

Для того чтобы выстоять в этой войне, стране позарез необходимы антикризисный план и антикризисная политика.

И эти меры должны базироваться на трех китах: скорость принятия решений, концентрация усилий на приоритетных направлениях, эффективность использования ресурсов (человеческих, материальных и финансовых).

Если говорить более конкретно:

видео дня

1. Должен быть создан экономический генштаб (ЭГ)

2. Секвестр бюджетов всех уровней

3. Принят закон Об особенностях функционирования экономики в военное время, который должен наделить чрезвычайными полномочиями (ЭГ).

4. В рамках этого закона должны устанавливаться четкая ответственность и обязательства для других органов исполнительной власти в рамках экономической мобилизации.

5. В рамках закона должны быть установлены четкие сроки для принять плана экономической мобизлизации.

6. В самом плане должны быть прописаны четкие производственные показатели и выпуск продукции, согласованные с Генштабом.

7. Также в законе должны быть прописана приоритизация усилий по направлению экономической мобилизации.

8. В законе должны быть прописаны ограничения по срокам по обмену информацией между независимыми институтами. Если одна организация получила запрос от другой, то она обязана предоставить заключение, решение или согласование в кратчайший срок. Любые недоразумения должны выноситься на рассмотрение ЭГ и рассматриваться немедленно.

9. В рамках экономического Генштаба, необходимо создать структурные подразделения, которые бы занимались следующими вопросами: аналитика, планирование, организация производства, наука и R&D, подготовка трудовых ресурсов, непосредственным производством и масштабированием, поставками и логистикой, финансовыми вопросами. Каждое из этих структурных подразделений занимается непосредственной координацию усилий с государственными институтами, организациями и частными компаниям.

И все эти меры это только начало для дальнейших шагов.

Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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война в Украине Павел Вернивский
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