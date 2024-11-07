Что не так со скандальным законопроектом о дровах

Появление закона о дровах привело бы к росту цен на древесину и объективному возмущению украинцев.

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Отклонить законопроект про дрова - лучший вариант для президента / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Верховная Рада в первой декаде октября приняла законопроект, который предусматривает усиление ответственности за незаконное хранение и вырубку древесины. Законопроект в его нынешнем виде – это что-то из разряда "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет". Парламентариям следовало бы понимать, что даже если законопроект принимали в рамках адаптации наших законов к законодательству ЕС, нужно обратить внимание и на рекомендации, которыми сопровождаются подобные инициативы. Но у нас как обычно выбирают самые жесткие варианты без учета таких аспектов, как необходимость переходного периода и обстоятельства в стране.

Очевидно, что формулировки, прописанные в законопроекте, могли бы привести, в первую очередь, к злоупотреблениям работников правоохранительных органов в отношении граждан, а также лесопилок и других предприятий, связанных с этой сферой. Появления такого закона привело бы к росту цен на древесину и возмущению украинцев, которые в преддверии холодной зимы массово заготавливают дрова.

Кроме того, законопроект должен включать четкий механизм того, когда он должен вступить в действие. Причем закон не должен работать в период военного времени. Даже в том случае, если Украина взяла на себя определенные обязательства перед Европейским Союзом.

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На мой взгляд, в такой ситуации лучшее, что мог сделать президент – отклонить этот законопроект. Документ должен предусматривать переходной период на время военного положения. Президенту желательно было сделать правильный шаг, иначе все шишки посыпались бы на него.

Я не исключаю, что законопроект о дровах – требование Евросоюза. Однако нашим депутатам следует читать то, что они принимают. Иначе получится какая-то ерунда. Евросоюз и другие международный институции дают законодательные рекомендации – от минимальных до максимальных. В одних случаях принимается минимум, в других – максимум. Все зависит от страны, ведь законы везде реализуются по-разному.

Перед тем, как штамповать ерунду, нужно сначала подумать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда



Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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