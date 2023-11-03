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Что не так с выдвижением Арестовича в президенты

Тарас Сидоржевский
3 ноября 2023, 06:48
Так получилось, что именно он выступил тараном украинской власти, решив, что его час настал.
Арестович, Зеленский
Арестович собрался в президенты / Коллаж: Главред, фото УНИАН, president.gov.ua

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что идет в президенты. О своих амбициях он признался уже давненько - еще прогуливаясь по улицам Киева с Дмитрием Гордоном. Правда, тогда была оговорка - если президент Зеленский не пойдет на второй срок. Но прошло чуть больше года - и все изменилось.

Страна летом 2022 переживала подъем: было вполне в порядке вещей обсуждать дела так, якобы победа уже в кармане, а Россия вот-вот развалится. Причем не в общих чертах - а смакуя подробности и выстраивая цепочки последствий того, что еще не произошло. Общество и политики, эксперты и журналисты как его зеркало отошли от первого шока войны. У людей появилась твердая вера в то, что России не удастся захватить Украину, а возврат уже оккупированных территорий - просто дело времени.

Украинцы с задором наблюдали за действиями Евгения Пригожина и распрями между так называемыми башнями Кремля, смеялись с рожи Суровикина, обсуждали раковые диагнозы Путина. "Жесточайшие" санкции, казалось, вот-вот обвалят российскую экономику, а холодильник вот-вот победит там телевизор. Миллиарды западной помощи щедро сыпались в украинский бюджет без особых, по крайней мере, публично озвученных условий. Разгонялся Раммштайн, да что там говорить - был подписан ленд-лиз! Владимира Зеленского встречали как лидера свободного мира в любой аудитории, и он был на высоте - это признавали даже его старые оппоненты внутри страны. Далее были проведены блестящие операции в Харьковской и Херсонской областях - ВСУ оглушили мир и Украину своим успехом.

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А потом наступила зима - с обстрелами подстанций, отключениями электричества, мясными штурмами под Бахмутом... И разговорами о подготовке к грядущему контрнаступлению. Помните, как скрупулёзно все подсчитывали количество единиц "танковой коалиции"?

Прошло так мало времени, но так много поменялось. Зеленая волна для Украины, к сожалению, начала сменяться желтой - и первым звоночком здесь, наверное, стал упрек британского министра в отсутствии слов "благодарности". Далее был срыв зерновой сделки, поляки с "утопленником, который тянет на дно". Все это - на фоне громких анонсов о контрнаступлении с выходом к морю - никак не меньше. А лучше - с освобождением Крыма и разговоров о пиве с раками на пляжах Ялты. А далее - просьбами наоборот помолчать.

Потом случился весьма ожидаемый бунт Пригожина с большим обломом в итоге, помните? Позже - показательная казнь этого "самого перспективного политика" - как контрольный выстрел в надежды украинцев на быстрый финал войны.

Сегодня от "зеленой волны" остался только след. Поставки идут скорее по инерции и все чаще после уговоров. Все реже звучат разговоры о скорой победе Украины. Все ближе выборы в США и все крепче позиции республиканцев. Все жестче их условия поддержки Украины - а если говорить прямо, угрозы её прекратить. Говорят, кстати, якобы трамписты - это маленькая часть республиканцев. При этом еще один кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами открыто заявил, что в случае победы на выборах готов передать России аннексированные части Украины - "ведь там живут русскоговорящие". И никакого вступления в НАТО. Вот такие нынче республиканцы.

Все меньше новых санкций и больше обходных путей для потоков нефтедолларов в РФ. Все тяжелее дается освобождение территорий нашими защитниками - и только они расскажут правду о цене, заплаченной за каждый метр. Все чаще военные говорят о нехватке личного состава и что воевать придется каждому. Все больше случаев произвола в ТЦК. Один за другим вспыхивают коррупционные скандалы - украинцы в этом мастера… И Украине, понятное дело, на фоне разговоров о тотальной коррупции все жестче ставятся условия предоставления дальнейшей помощи. И главное - фронт: враг учится, окапывается, ищет союзников и пути поставок оружия, разгоняет ВПК, имея огромную ресурсную базу еще со времен "монстра" СССР. Враг контратакует, не жалея своих покорных солдат, воюющих непонятно за что. Сам Путин, трижды больной раком, все не умирает - либо его двойники продолжают руководить этой фашистской авторитарной страной не хуже оригинала, в чем я очень сильно сомневаюсь. Теперь еще и Израиль...

А Владимир Зеленский, который не стесняясь выступал как локомотив побед, сегодня вынужден нести ответственность за неудачи. У президента остается высокий рейтинг и уровень доверия, и большинство украинцев, согласно опросам, против проведения выборов во время войны. В то же время, в свежей статье Time, одного из рупоров западного мира, Владимир Зеленский изображен как одиночка, преданный партнерами - на фоне страны, где людей силой заталкивают в военкоматы. Несомненно, эта статья стала триггером и стартовым выстрелом, а для кого-то и командой фас. И если бы Алексея Арестовича не существовало, его пришлось бы придумать. Так получилось, что именно он выступил тараном украинской власти, решив, что его час настал.

Ключевой месседж его программы - необходимость и неотвратимость компромисса с Россией, реализация так называемого плана Киссинджера. Идея в том, что Украину якобы берут в НАТО без оккупированных территорий, а Украина отказывается от силового метода возврата украденного.

Практически одновременно с заявлением Арестовича появилась статья Валерия Залужного со списком необходимых действий для военной победы над врагом. Генерал честно признается, что быстрого прорыва в войне с Россией не будет и она переходит в позиционную фазу, которая является чрезвычайно опасной и изнурительной для Украины. Чтобы выйти из патовой ситуации, Украине нужен технологический прорыв в тех сферах, где РФ имеет преимущество.

Украинцев еще с начала войны уговаривали смириться и примириться с Россией - как только стало ясно, что её блицкриг провалился. Но после зверств в украинских городах, совершенных всех возможных военных преступлений (буквально всех по списку - согласно Женевской конвенции), ядерного шантажа после Будапештского меморандума, подрыва Каховской дамбы, массовых захоронений, тысяч замученных до смерти военных и гражданских, убийств детей и изнасилований, Бучи и Азовстали, растущих "лесов" из флагов на кладбищах украинских городов, драмтеатра в Мариуполе - украинское общество сегодня не понимает, каким образом с русскими возможно вести переговоры, и признает только сценарий победы, и желательно с развалом России. По крайней мере, другие варианты вслух произносятся крайне редко. И в конце концов, переговоры с режимом Путина запретил и сам Владимир Зеленский - после того, как тот пошел на прямую аннексию четырех украинских областей. Даже если рассматривать этот сценарий - Зеленский не может просто "передумать". В конце концов, слишком много крови уже заплачено…

Не думаю, что президентские амбиции Алексея Арестовича могут вылиться во что-то серьезное. Но есть подозрения, что как раз с него начнется волна разговоров внутри страны об альтернативах тотальной украинской победы с разгромом и развалом России. Чаще начнут говорить о том, что украинцам придется банально ждать, пока Путин умрет, чтобы вернуть свое. Уже говорят. А учитывая избирательные дедлайны в США - боюсь, не позднее как весной нас ждут веселые деньки, когда часть украинцев будет согласна на гибридный мир, а другая часть - категорически нет.

И куда "качнут" нас эти разговоры - вопрос открыт.

Тарас Сидоржевский, специально для Главреда

Кто такой Тарас Сидоржевский?

Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист, колумнист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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Алексей Арестович
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