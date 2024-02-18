Что не так с "гарантиями безопасности" для Украины

Лучше всего такие взаимообязательства закрепляются созданием общей инфраструктуры и целой системы обороны, в которой заинтересованы обе стороны.

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Ситуация с французскими "гарантиями" вообще непонятна / скриншот

Настоящие гарантии безопасности должны содержать не только общие заверения в дружбе и "право" оперативно консультироваться с гарантом в случае опасности, а и очень конкретные механизмы совместной обороны в случае новой войны. В случае Украины и Запада - на этом точно надо настаивать, ведь речь идет о защите общей европейской границы от российского нашествия. Поскольку ВСУ защищают не только Украину, но и ЕС, Киев имеет более чем достаточно аргументов настаивать на обязательстве совместно, бок о бок совместно защищать европейские границы в случае новой войны.

И лучше всего такие взаимообязательства закрепляются созданием общей инфраструктуры и целой системы обороны, в которой заинтересованы обе стороны. Международные соглашения вообще работают только тогда, когда это одинаково выгодно обеим сторонам, которые их подписали.

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Этого подхода нет ни в одном из вариантов "гарантий безопасности" (ни в немецком, ни в британском, ни во французском). Однако, это более-менее можно понять, поскольку во время войны западным лидерам было бы трудно обязаться воевать бок о бок с Украиной прямо в разгар военных действий.

И поэтому вторым действенным механизмом гарантий должна была бы стать максимальная конкретика в соглашениях. Какие конкретно должны быть совместные и, главное, эффективные действия подписантов в случае войны? Сколько зарезервировано средств в ежегодных бюджетах средств "гарантов" на регулярную поддержку безопасности Украины? Этой конкретики совсем нет в британском варианте. На это есть немного ссылки в немецком - утверждается, что в 2024 году Германия решила предоставить финансовые средства на военную помощь на общую сумму 7,1 миллиарда евро. Однако непонятно, это разовая помощь Берлину, или она будет предоставляться ежегодно (ведь речь идет о долговременных (10 лет), а не годовых "гарантиях!").

Ситуация с французскими "гарантиями" вообще непонятна. Президент Зеленский говорит, что там, "не обо всех ее деталях можно сегодня открыто говорить". Поэтому остается надеяться, что в закрытой части договоренностей есть максимальная конкретика.

Примером такой конкретики может быть, например, соглашение по безопасности между США и Израилем, где Вашингтон публично обязался оказывать военную помощь Израилю на сумму $38 млрд в период с 2019-го по 2028 год (и это на случай "мира", а не войны).

Однозначный позитив всех вариантов соглашений - это то, что стороны видят их как временные - до вступления Украины в НАТО. Поскольку только НАТО может быть настоящим международным гарантом украинской безопасности. Поэтому украинская сторона должна была бы также добиться от "гарантов" конкретных сроков, когда полноценное вступление в НАТО наконец будет возможно. Особенно важно услышать это от США и Германии.

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Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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