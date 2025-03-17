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Что на самом деле Путин считает первопричиной войны

Анна Маляр
17 марта 2025, 06:11
6683
Деконструкция НАТО - это оптимальный выход для всех из сложившейся ситуации.
Путин, НАТО
Украины в НАТО, поэтому они не могут отступить / Коллаж: Главред, фото: flickr

А сложился - глобальный кризис системы коллективной безопасности. Такой кризис неизбежно порождает войну. Война должна заканчиваться созданием новой модели безопасности. со старой - снова война.

Сейчас замкнутый круг ⁃ Путин считает первопричиной войны - вероятность вступления Украины в НАТО. Его цель - окончательно исключить такую возможность, в том числе и путем захвата Украины. ⁃ НАТО потеряет доверие и лицо, если отменит все свои решения даже относительно далеких и гипотетических перспектив Украины в НАТО. Поэтому они не могут отступить. ⁃ Мы тоже не можем отступить. У нас даже Конституция устанавливает этот внешнеполитический вектор.

Трамп сейчас доводит этот кризис до точки кипения. Европа поняла, что нужно создавать собственную архитектуру безопасности. Которая БЕЗ УКРАИНЫ невозможна. Это уже очевидно, что наша армия - основа европейской безопасности. Но пока существует НАТО Европе будет трудно по всем соображениям формировать свое пространство безопасности вместе с Украиной. И Европа тоже в этой ситуации теряет время, потому что кризис безопасности не рассосется. Он приобрел необратимый характер. Просто можно какое-то время делать вид, что мертвая лошадь еще жива. Потому что такие процессы обычно многолетние.

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Деконструкция НАТО снимает образовавшийся политический тупик. И на месте НАТО Запад может создать еще более мощный альянс. В котором будет место Украине.

Слово "деконструкция" я употребляю в значении, которое в него вкладывал автор этого термина философ постмодернист Жак Дерида.

Он считал, что люди обладают способностью навязывать психологические конструкции смысла своего мира. Поэтому часто то, что подается за истину - это просто чье-то психологическое произведение.

Поэтому, "деконструкция" в этом тексте - это лишение НАТО гипербализированной значимости, как единственно возможной системы коллективной безопасности, через которую стоит заходить в третью мировую.

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Кто такая Анна Маляр

Анна Васильевна Маляр - украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошла в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

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