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Что на самом деле произошло на саммите в Джидде?

Алексей Кущ
7 августа 2023, 19:12
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В Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене.
Андрей Ермак
Андрей Ермак на саммите в Саудовской Аравии / Коллаж Главред, фото ОП

К сожалению, часть общества у нас захватил синдром "быстрых решений", а другую "забористая" конспирология.

Речь о саммите в Саудовской Аравии в отношении которого уже понеслась "измена".

Некоторые даже вырисовывают в своем воображении "Минск 1 - Минск 2 - Джидда -1".

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Конечно, под такими аналогиями нет никакого реального фундамента.

Все строится на песке догадок.

На самом деле, эта встреча - лишь один из элементов пазла, вследствие составления которого будет сформирована наша формула мира, причем, в наших же интересах.

К сожалению, некоторые у нас уже начинают использовать такие саммиты в политических целях, что недопустимо.

И не потому, что критика вредна, наоборот, конструктивная критика полезна.

Но когда субъективное восприятие подменяет критику и оценивается лишь промежуточный результат, а не конечный - это контрпродуктивно для формирования качественного общественного дискурса в вопросах войны и мира.

Итак, что произошло в Джидде?

Конечно, никто не ставил своей целью во время многодневного саммита подписать какой-то мирный договор или, тем более, пожертвовать национальными интересами.

Ключевой задачей Украины в Саудовской Аравии было сформировать общее видение предпосылок и виновника войны среди стран глобального Юга.

То есть, определенным образом, разрушить русские идеологемы и нарративы по этому поводу.

Как написал руководитель ОП Андрей Ермак:

"Сегодня один из партнеров сказал мне:

"Вы даже не представляете, какую большую работу вы делаете, потому что представители одной страны лишь два месяца назад говорили о войне русскими нарративами.

А сейчас они начали понимать, что происходит на самом деле, и после большого количества проделанной вами работы их позиция претерпела большие изменения".

Украина провела 05 августа 2023 года двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии.

А 06 августа 2023 года, Офис президента Украины организовал переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики лидеров Швеции, ЮАР, Бахрейна, Канады, Италии, Дании, Республики Корея, а также с руководителем кабинета Президента Европейской комиссии.

По поручению Президента Владимира Зеленского украинскую делегацию возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак, а саму подготовительную работу, как было указано выше, провел Офис президента.

В Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене.

То есть видим мощную динамику "расслоения" позиции Украины среди стран Глобального Юга.

То есть, Джидда никак не может быть каким-то "Минском", ведь ее формат был совсем о другом:

Украина должна выйти на финальные переговоры относительно своей формулы мира только после максимального кооптирования сторонников этой формулы не только среди стран Запада (где консенсусная поддержка нашей страны на принципах территориальной целостности уже сформирована), но и среди стран Глобального Юга.

Именно поэтому, пункт саммита в Джидде о незыблемости принципов ООН относительно территориальной целостности страны стал ключевым для Украины.

Это то достижение, которое стало важным элементом нашего мирного плана на будущее.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Алексей Кущ Саммит в Саудовской Аравии
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