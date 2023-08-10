Свобода предпринимательства должна стать визитной карточкой страны. Откровенно говоря, у нас просто нет другого выхода.

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Война в Украине / коллаж Главред, фото pixabay

Единственное, что может удержать украинцев после войны в Украине – это свобода. Свобода - жить в стране, которая отстояла свою независимость в войне с одной из самых жестоких современных диктатур в истории человечества и свобода не зависеть от бюрократии пусть и благополучных, но чуждых для мигрантов обществ.

И поэтому после войны надо немедленно восстановить все свободы, приостановленные на время действия военного положения. Свобода выбирать и быть избранным во власть, свобода свободно говорить и действовать, - это неотъемлемая часть Украины, без сохранения которой невозможно сохранение украинской идентичности.

Свобода предпринимательства должна стать визитной карточкой страны. Откровенно говоря, у нас просто нет другого выхода. Потому что никаким другим образом удержать и заинтересовать инвестировать в геополитически сложную Украину просто невозможно. Частная собственность в Украине должна стать святой. И всех, кто захочет "забрать и поделить" или кошмарить бизнес "проверками" надо жестко наказывать. Потому что неприкосновенная частная собственность - это не только рабочие места, но и безопасность. Иностранные инвестиции и заводы мировых компаний, расположенные поближе к российским границам - это еще один аргумент для Запада защищать Украину от новых угроз.

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Либерализация бизнеса и тотальное уменьшение налогов – это абсолютно реалистичный план, учитывая, что Запад уже берет на себя значительные финансовые обязательства по восстановлению Украины. И эти средства надо тратить не на "проедание", а на создание в Украине самодостаточной динамичной экономики.

Профессиональная армия с очень высокими зарплатами – это сверхмощный аргумент иметь уверенность в будущем Украины. Финансирование такой оснащенной мощной армии - это предмет переговоров с Западом о гарантиях безопасности до вступления в НАТО. И Запад на это пойдет, потому что там прекрасно понимают, что ВСУ защищают и их тоже.

Гуманитарная политика - это создание благоприятной среды, которую можно будет найти только в Украине. А еще - это безопасность. Там, где меньше "русского мира" – там меньше войны. Если в вопросах экономики нужна либерализация, то здесь надо неустанное взращивание собственной идентичности, - так, как это делается в подавляющем большинстве успешных стран, где защищают свое понимание истории, культуры и будущего.

Наука и образование – это отдельная стратегия. В Украине государственные инвестиции в интеллект никогда не были приоритетом, а зарплаты в сфере науки и образования – просто позорные. Это должно измениться раз и навсегда. Конкурентное образование и наука - не только сохранит молодежь и научный потенциал в Украине, но и может привлечь ученых из других стран, - тех, за которыми охотятся в мире передовые экономики. Самый большой капитал современной экономики - это идеи и ясные головы. А их могут привлечь не гулаговские "шарашки", которые уже, вероятно, кто-то мечтает маштабовать на всю Украину, а перспективы, свободы и деньги. Благодаря им у Украины будут свои самые современные технологии и свое новейшее вооружение.

И последнее. Все эти изменения должны быть только в контексте неотвратимого приобретения членства в НАТО и ЕС. И не надо считать, что это невозможно, потому что когда - то кто-то считал, что для Украины невозможно получить "безвиз", или ассоциацию с ЕС, или - бить Россию на поле боя... как когда-то были и те, что не верил в распад СССР, или объединение Германии.

Все возможно. И в основе этих изменений должны быть свободные граждане. Не отгороженные от мира стенами. А интегрированы с миром правами, возможностями, уважением и признанием.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

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