Что может РФ выставить на торги в 2025-м году?

Рабочая российская модель называется ТЭМ "Зевс" – это ядерный буксир, который может "двигать" другие спутники на орбите, используя энергию ЯЭДУ.

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Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Космос в обмен на землю?

Возможно именно это предложит Путин странам Запада.

На днях в СМИ прошла шокирующая новость: сенаторов США собирают на срочное совещание, посвященное некоей "угрозе национальной безопасности".

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Все сразу подумали, что РФ готовится применять ТЯО.

Но ошиблись, хотя РФ таки готовится. Но не ТЯО, а назовем его КЯО (космическое ядерное оружие).

Что это за угроза и насколько она серьезна?

Детали раскрыли российские аналитики.

Космические ядерные реакторы давно применяются при освоении космоса.

С 2009 года в РФ ведутся работы по созданию транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса.

Проектная мощность реактора - до 6 МВт.

Рабочая российская модель называется ТЭМ "Зевс" – это ядерный буксир, который может "двигать" другие спутники на орбите, используя энергию ЯЭДУ.

Его запуск планировался к 2030 году, но сейчас работы резко ускорились.

ТЭМ "Зевс" - это модуль двойного назначения, он может как чистить космическое околоземное пространство от различного мусора, так и использоваться в военных целях.

Каким образом?

"Выталкивая" спутники с их орбиты, когда они либо сгорят в плотных слоях атмосферы планеты Земля, либо улетят в открытый космос.

Есть и вариант использования "Зевсом" электронно-магнитного импульса (ЭМИ) большой мощности с помощю бортовой ЯЭДУ для его генерации.

Самый большой космический флот спутников сейчас сосредоточен у США.

Это и "флотилия" Илона Маска для интернет-связи Starlink (не с этими ли рисками связана риторика этого бизнесмена в отношении Путина и РФ?). Численность группировки спутников Маска - 5,5 тыс штук.

Кроме того, США начали реализацию проекта Proliferated Warfighter Space Architecture, цель которого с помощью небольших спутников полностью покрыть низкую околоземную орбиту (НОО).

Спутники - это не только космическая разведка, но и система GPS, и средства связи. Если "накрыть" спутниковую систему мировой экономике будет нанесен существенный вред.

Действия РФ в космосе можно сравнить с атаками хуситов на торговые корабли в Красном море, но только на несравнимо более высоком технологическом уровне и без угрозы нанесения удара в ответ по наземным целям.

Россияне убеждают, что электромагнитный залп "Зевса" может за несколько секунд вывести из строя сотни спутников.

Блефует ли Россия?

Ведь такой удар нанесет ущерб не только США, но и Китаю, и Индии, и Саудовской Аравии и многим другим странам, которые либо нейтральны к РФ, либо даже скрыто поддерживают ее.

Да, в какой-то мере это блеф.

С другой стороны, военные операции в космосе пока никак не регламентированы и атака на спутники не приравнивается к открытой военной агрессии.

То есть, атаку на спутники, например, Илона Маска, нельзя будет назвать атакой на страну-участницу НАТО.

Поэтому, в случае выхода войны на новый уровень эскалации, выбирая где применить ядерное оружие, на земле или в космосе, РФ може выбрать именно космос: эффективно, но без огромных человеческих жертв.

Скорее всего, сейчас РФ попытается шантажировать американцев.

Это могут быть "новые красные линии": мол, не передавайте Украине данные космической разведки - мы не будем воевать в космосе.

Может быть и более хитрый план - разменять будущую конвенцию о запрете "космических войн" на некие уступки США "на земле".

По сути, РФ уже формирует пакет для торга с будущим президентом США.

Для этого Москве нужно собрать максимально возможное количество "активных опций" для будушего обмена.

Что может РФ выставить на торги с тем же Трампом в 2025-м году?

1. Свои взаимоотношения с Китаем (естественно, РФ не пойдет на разрыв союза с Пекином, но может снизить стратегическую глубину).

2. Отказ от глубокого сотрудничества с КНДР.

3. Минимизация военного сотрудничества с Ираном.

4. Новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях.

5. Новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

6. Ограничения по разработке гиперзвукового вооружения.

7. Вишенка на торте - прекращения "космической гонки вооружений".

Вопрос в том, захочет ли США торговаться и если да, то какие "активные опции" предложит Вашингтон?

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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