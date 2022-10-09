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Что мешает выдающемуся танцору

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

9 октября 2022, 08:23

Путин слаб. Он разворовал свою страну. Двадцать лет ею не занимался. Его душило честолюбие и жажда мгновенной всемирной славы...

Владимир Путин
Владимир Путин слаб, считает Альфред Кох / Reuters

Много чего произошло за те одиннадцать дней, в течение которых я не писал постов. Это и феерическое наступление ВСУ на юге и востоке Украины.

Это и сюрреалистическая аннексия Россией территории соседнего государства, которую она даже не контролирует.

Это и выступление Кадырова против чинов МО РФ с последующим мгновенным производством его в генерал-полковники.

Это и тетя Валя Матвиенко, призывающая сесть (какого черта?) именно с Россией за стол переговоров, чтобы решить конфликт, который она сама же вполне отчетливо назвала "внутри-украинским".

Много вопросов у меня и к проведенным Путиным референдумам в четырех украинских областях. В частности, я недопонял: вот эти все 99% "за" - они от чего? От количества принявших участие в голосовании? А сколько это от общего количества жителей указанных областей? А были ли обеспечены избирательные права жителям Гуляйполя или Краматорска со Славянском?

А вот, допустим, я житель Запорожья и желаю проголосовать за вхождение моего региона в состав России? Почему мне не была предоставлена такая возможность? Куда смотрели Панфилова и Кириенко? Как-то неказисто получилось: вы меня присоединили даже не спросив моего мнения на этот счет.

Вот жителям Мелитополя хоть под дулом автомата, но обеспечили возможность волеизъявления. А обо мне - никто не позаботился...

Как тебе такое, Илон Маск? Я на твоем месте потребовал бы от ООН немедленно провести на временно оккупированных Украиной территориях российских Запорожской и Донецкой областей референдумы. И обязать Путина присовокупить их результаты к уже полученным. А иначе - не комильфо: все должно быть по-честному, не так ли?

Вообще Илон Маск все последние дни искрометил как бешеный. И доискрометился до того, что стал выглядеть полным дураком. Несмотря на то, что в реальности он - гений. Просто в другой области. Как тут не вспомнить великое изречение Козьмы Пруткова: "Специалист подобен флюсу: полнота его - одностороння".

И да, херр Путин! У меня к вам вопрос тоже. Скажите, пожалуйста, вот вы как поборник безусловного права наций на самоопределение, как теперь оцениваете вашу войну с чеченцами в нулевые годы? Почему у них не должно была быть такого права? Там Дудаев еще в девяностые проводил референдум. Отчего его результаты не произвели на вас никакого впечатления?

Наверное, с вами случился катарсис и вы теперь рыдаете над каждым убитым вами чеченцем и каждым погибшим в этой войне русским солдатом. Ведь вы теперь с уважением относитесь к "выбору народа". Во всяком случае, именно это вытекает из ваших последних вступлений...

Ах, тот, дудаевский референдум был незаконен? Да, что вы говорите? А я считаю, что он был вполне легитимен. Во всяком случае, ничуть не меньше, чем ваши нынешние референдумы, если трезво посмотреть...

И если, например, через пару лет в Татарстане или Башкирии люди захотят провести такой же референдум о присоединении, например, к Казахстану или Турции (проект Великий Туран), то вы же не станете их расстреливать из танков и бомбить с самолетов (как вы это делали в Чечне)? Вы же обеспечите их безусловное право на самоопределение, верно?

И в честь вашего, Владимир Владимирович, семидесятилетия, я хочу вам сделать подарок и ответить на вопрос, который вас ужасно мучает и который вы все время задаете всем подряд: почему Америке можно, а вам - нельзя.

Отбросим в сторону все гуманитарные сопли. Поговорим как пацан с пацаном. Без беллетристики. По чесноку.

Вот, смотри, Володя, возьмем твой любимый пример: Косово. Пусть будет по-твоему: Запад (США прежде всего, конечно) взяли и отделили Косово от Сербии. Я даже спорить с тобой не буду: ок, будем считать, что "по бесределу" (хоть это и не так). После этого 98 стран-членов ООН (больше половины) Косово признали и установили с этой страной дипломатические отношения.

Ты давно уже признал независимость Абхазии и Южной Осетии. И недавно - "ДНР" и "ЛНР". И всякий раз, делая это, ты ссылался на косовский прецедент. (Кстати, на него же ты ссылался, когда присоединял к России Крым и нынешние оккупированные тобой области Украины, хотя Косово никто ни к кому не присоединял).

И что же случилось после признания Россией независимости всех этих "государств"? Кто их признал кроме тебя? Отвечаю: Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия. Фсе... Даже Белорусь не признала.

А что так? Что мешает выдающемуся танцору? Где 50% ООН? Почему не получилось "Триумфа воли"? Ась? Не слышу! Обосратушки? Эвона как... Мда... как говорится, "не шмогла"...

Вот ты все время вопрошаешь: почему Америка может, а я - не могу? Ну так ты же этим вопросом сам себе и отвечаешь: потому, что она может, а ты - нет. Ибо сказано мудрецами: не можешь срать - не мучай жопу.

Дальше больше: Сербия не согласилась с отделением и пошла на Косово войной. Тут НАТО (США, прежде всего, конечно) защитили Косово и в считанные дни разделали сербов под орех. После чего поймали Милошевича, посадили его в тюрьму, где он и помер (Царствие ему Небесное).

А что ты? Ты мужественно встал на защиту суверенитета признанных тобой "ЛНР" и "ДНР" и торжественно обосрался опять. Восьмой месяц идет война и только ты и грудные дети еще не видят, что она тобой проиграна вдребезги.

И опять ты заламываешь руки и патетически восклицаешь: почему они могут, а мы - нет? Так все поэтому же: потому, что они могут, а ты - нет...

Нельзя сказать, что возможности Америки беспредельны. Она на нашей памяти тоже обделывалась по полной. И во Вьетнаме, и в Афганистане, и даже в Сомали. Но очевидно, что ее сила, ее влияние и ее авторитет - несравненно выше, чем у путинской России. Достаточно сказать, что ее население в два раза больше, а ВВП - в пятнадцать.

И поэтому, разумеется, она может больше, чем Россия. Как говорится, "по одежке протягивай ножки" и "для амбиции нужна амуниция". Ты слаб. Ты разворовал свою страну. Ты двадцать лет ею не занимался. Тебя душило честолюбие и жажда мгновенной всемирной славы...

И ты получил то, что и должен был получить: огромную потемкинскую деревню, которая вся, от мала до велика поверила в твои россказни про особую отдельную цивилизацию с могучей армией и уникальной оборонной промышленностью.

А в реальности это были всего лишь загородние дворцы и морские яхты Шойгу и Чемезова и мультики с пусками анало-говнет, которыми они тебя регулярно лечили.

Вова! Ты не мальчик. И сам лучше меня знаешь, что в реальном мире побеждает тот, кто сильнее. И речь идет не только о физической, но и об интеллектуальной и духовной силе. У тебя нет ни того, ни другого, ни третьего. Ты все просрал. Ты просрал Россию. И с этой просранной тобой страной ты полез воевать. И получил по сопатке.

И поэтому ты не можешь. А Америка - может. Я знаю, что ты еще имеешь в виду и другую постановку этого вопроса: почему им можно, а мне нельзя. Спешу тебя успокоить: и тебе тоже можно. Можно нападать на кого хочешь, можно признавать независимость кого угодно. А можно наоборот, душить суверенитет тех, кто тебе не нравится. Отбросим все эти разговоры про международное право и прочую лицемерную демагогию.

Тебе тоже - можно. И ты этим своим правом, как мы видим, воспользовался по полной программе. Но проблема в том, что тебе можно, а ты не можешь...

Можно полететь на Луну? Можно: американцы летали. А Россия может? Нет... Кишка тонка. Понтов много, а амуниция утеряна. Просрали...

Можно построить истребитель-неведимку? Можно: американцы построили. А Россия может? Нет... Кишка тонка. И вот уже Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения, потому, что как выяснилось, Россия не обладает ни ноу-хау, ни конструкторскими, ни технологическими возможностями для создания такого самолета.

Можно без западных технологий добывать нефть на шельфе? Нет. Можно без них в промышленных масштабах производить СПГ? Нет. Можно самим произвести конкурентоспособный автомобиль? Нет. Бытовую технику? Нет. Станки? Нет. Пассажирские самолеты? Нет. Компьютеры? Нет.

Куда лезешь с грыжей? Не, ну честно! Вот заладил: "Почему, да почему им можно, а мне нельзя"? Покачану, б...дь! Потому, что слабый ты. Глупый. Вести себя в приличном обществе не умеешь. Опаздываешь постоянно. Хамишь. Слово не держишь. Врешь напропалую.

Таких, как ты, не берут в высшую лигу. Поэтому ответ тебе такой: если хочешь, то можешь, конечно, попробовать. Кто тебе может запретить? Никто... Но ты же не сможешь... Вот в чем дело. А раз так, то лучше и не берись. Займись собой. У тебя дома дел - невпроворот.

А наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Альфред Кох Владимир Путин
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