Киев мог бы стать одним из промышленных центров этой войны.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Столиця vs Столица.

Например, у нас есть ряд ЖБК и ДСК. То есть предприятий, которые могли бы делать готовые железо-бетонные модули для фронта.

Которые можно просто зарыть при создании резервной линии укреплений на линии противостояния.

видео дня

Россия, кстати, везла свои защитные модули для обустройства "линии Суровикина" из глубины РФ и представляете - даже из Москвы.

Промпроизводство в Москве за первые десять месяцев 2023 года выросло на 14.1% против 13.2%, обработка: 16.0%.

В октябре рост 19.2%.

По секторам:

производство цемента, извести и гипса: рост в 290 раз;

производство машин и оборудования для сельского хозяйства: в 8.1 раза

одежда: рост в 3.4 раза

По сравнению с 2018-м, рост опережающими темпами, производство удвоилось.

В структуре московского ВРП промка составляет 10%, в ней занято 720 000 человек.

Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?

В Киеве есть Антонов, Ааиационный университет. Идеальная площадка для развития кластера по производству дронов.

Про возможности создания защитных ж/б модулей написал выше.

Вроде бы для этого есть абсолютно все: значительная часть трудовых ресурсов страны, в том числе поток ВПО с востока, промышленные площадки, лучшая в стране система ПВО.

Но вот чего-то не хватает. Некоего важного ингредиента.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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