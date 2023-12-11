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Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?

Алексей Кущ
11 декабря 2023, 06:10
Киев мог бы стать одним из промышленных центров этой войны.
Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Генеральний штаб ЗСУ, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Столиця vs Столица.

Например, у нас есть ряд ЖБК и ДСК. То есть предприятий, которые могли бы делать готовые железо-бетонные модули для фронта.

Которые можно просто зарыть при создании резервной линии укреплений на линии противостояния.

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Россия, кстати, везла свои защитные модули для обустройства "линии Суровикина" из глубины РФ и представляете - даже из Москвы.

Промпроизводство в Москве за первые десять месяцев 2023 года выросло на 14.1% против 13.2%, обработка: 16.0%.

В октябре рост 19.2%.

По секторам:

  • производство цемента, извести и гипса: рост в 290 раз;
  • производство машин и оборудования для сельского хозяйства: в 8.1 раза
  • одежда: рост в 3.4 раза

По сравнению с 2018-м, рост опережающими темпами, производство удвоилось.

В структуре московского ВРП промка составляет 10%, в ней занято 720 000 человек.

Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?

В Киеве есть Антонов, Ааиационный университет. Идеальная площадка для развития кластера по производству дронов.

Про возможности создания защитных ж/б модулей написал выше.

Вроде бы для этого есть абсолютно все: значительная часть трудовых ресурсов страны, в том числе поток ВПО с востока, промышленные площадки, лучшая в стране система ПВО.

Но вот чего-то не хватает. Некоего важного ингредиента.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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война в Украине ВСУ война России и Украины
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