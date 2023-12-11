Столиця vs Столица.
Например, у нас есть ряд ЖБК и ДСК. То есть предприятий, которые могли бы делать готовые железо-бетонные модули для фронта.
Которые можно просто зарыть при создании резервной линии укреплений на линии противостояния.
Россия, кстати, везла свои защитные модули для обустройства "линии Суровикина" из глубины РФ и представляете - даже из Москвы.
Промпроизводство в Москве за первые десять месяцев 2023 года выросло на 14.1% против 13.2%, обработка: 16.0%.
В октябре рост 19.2%.
По секторам:
- производство цемента, извести и гипса: рост в 290 раз;
- производство машин и оборудования для сельского хозяйства: в 8.1 раза
- одежда: рост в 3.4 раза
По сравнению с 2018-м, рост опережающими темпами, производство удвоилось.
В структуре московского ВРП промка составляет 10%, в ней занято 720 000 человек.
Что мешает Киеву стать настоящим тылом для ВСУ?
В Киеве есть Антонов, Ааиационный университет. Идеальная площадка для развития кластера по производству дронов.
Про возможности создания защитных ж/б модулей написал выше.
Вроде бы для этого есть абсолютно все: значительная часть трудовых ресурсов страны, в том числе поток ВПО с востока, промышленные площадки, лучшая в стране система ПВО.
Но вот чего-то не хватает. Некоего важного ингредиента.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.