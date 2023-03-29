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Что меняет для нас российское ядерное оружие в Беларуси?

Богдан Яременко

Народный депутат, дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел

29 марта 2023, 09:19
Беларусь будет освобождать полк Калиновского и белорусские войска, переходящие на его сторону.
Что меняет для нас российское ядерное оружие в Беларуси?
Украинская политика в отношении Беларуси уже конкретно попахивает / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Ранее несколько политиков, чиновников и один очень медийный генерал рассказывали, что против Лукашенко не надо ничего плохого планировать и делать, "потому что он под контролем" и только тем и занимается, что по заданию украинской разведки не втягивает свои войска в войну с нами.

Теперь те же и некоторые другие действующие лица расскажут, что против Лукашенко нельзя ничего плохого планировать и делать, потому что теперь у него есть ядерное оружие, хоть пока и не его.

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Как видим, для Украины ничего изменилось. Так думают те, кто водят за нос нескольких украинских политиков, чиновников и одного очень медийного генерала.

А на самом деле Беларусь будет освобождать полк Калиновского и белорусские войска, переходящие на его сторону. Поэтому применять российское ядерное оружие снова не будет против кого - потому что везде белорусская земля. Да и не успеют.

Но украинская политика в отношении Беларуси уже конкретно попахивает.

Источник

Александр Лукашенко Владимир Путин
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