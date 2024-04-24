Что изменит и чего не изменит после помощи от США?

Как не стоит ожидать и перелома в настроениях трампистов.

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Помощь от США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Мы радуемся тому, что эта позорная эпопея наконец завершается. Но давайте попробуем проанализировать, как этот утвержденный пакет помощи на почти 61 млрд долларов повлияет на ход войны, на международное положение Украины и на общественные настроения.

Утверждение пакета помощи не вернет потерянное время и - самое главное - потерянные жизни, которые в значительной степени стали следствием этой задержки. Кроме того, на моральное состояние общества и сил обороны все это тоже повлияло не лучшим образом. И нет, это время уже нельзя открутить назад. И далеко не факт, что все утраченное из-за задержки можно полноценно восстановить и на 100% компенсировать. Поэтому нас как минимум еще несколько недель ждут новые и новые тактические успехи россиян.

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Да, потерянное время, отсутствие достаточного количества оружия, чтобы компенсировать численное преимущество россиян и преимущество в воздухе (с проклятыми КАБами) имеют очень большую цену. Дойдут ли они в этом процессе до Славянско - Краматорской агломерации или до Покровска сказать сложно.

Поэтому мы можем констатировать: эта задержка - самая большая победа Путина с начала войны. И внешнеполитическая, и с последствиями для внутренней устойчивости украинского общества и боеспособности Сил обороны.

С другой стороны, уже видел оценки, что этот пакет, который растянется во времени, едва ли не "пакет победы". Тот же Маломуж говорил, что с оружием от США во второй половине лета Украина может перейти к наступательным действиям. Я думаю, что это слишком оптимистичные оценки, которые формируются на привычной амплитуде "было очень плохо - стало лучше, а значит дальше будет еще лучше". Чтобы быть готовой для больших наступательных действий Украине придется пройти гораздо более долгий путь, чем летом 2022 или весной 2023.

Но оружие и боеприпасы от этого пакета (а также от дополнительных поставок из Европы) точно выиграют нам время, сузят можилвости России вести наступательные действия и дадут нам возможности для адаптации.

Насколько я понимаю логику конченых, план у них был такой:

1. Совместить тактические наступательные действия на фронте (которые мы наблюдаем сейчас) с массированной информационно - психологической атакой на общество и силы обороны.

2. Затем - когда помощь от США не поступит, европейскую они ограничат с помощью своих агентов, украинское общество будет деморализовано этой изменой партнеров и российским ИПСО - перейти в стратегическое наступление летом.

3. А дальше уже как пойдет - либо захватить сколько успеют (главной целью был бы Харьков и Краматорская агломерация), либо принудить Украину к капитуляции и принятию большинства российским условий.

И пакеты помощи от европейцев, и одобрение американской помощи, и дрейф многих американских политиков к большей поддержке Украины эти планы подрывают. Потому что окно возможностей от сейчас до поступления "чешского" пакета снарядов (конец мая - июнь) и американской помощи значительно сужает возможности РФ - им придется прекращать мечтать о захвате Харькова или выход на админграницы Донецкой области.

Американское оружие, чешские снаряды, пакеты помощи от других стран открывают для Украины возможности и время:

1. Стабилизировать линию фронта и успеть сформировать глубокие фортификационные линии.

2. Подготовить резервы хотя бы для дополнительных возможностей ротаций. Целесообразность проведения наступательных действий пока анализировать очень сложно.

3. Стабилизировать ситуацию внутри страны, восстановить критическую инфраструктуру после атак россиян, немного успокоить общественный накрут.

Вполне возможно, с такой поддержкой Силы обороны смогут сломать российскую логистику, снизить степень доминирования россиян в воздухе, нивелировать преимущество в артиллерии. Но завышать ожидания точно не надо. Это не перелом, хотя при определенных условиях - первый шаг к нему.

Как не стоит ожидать и перелома в настроениях трампистов. Поэтому нам все еще надо искать возможности для диверсификации поставок и финансирования, и думать о войне "от обороны". Как в военном, так и в дипломатическом и экономическом смысле. Как минимум до ноября, когда станут понятны намерения новой или ново/старой администрации.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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