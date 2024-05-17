Что из себя представляет ПВО в Крыму

После выноса дивизиона в районе Джанкоя, взялись не за Евпаторию или мыс Тарханкут.

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Взрывы в Крыму / Коллаж Главред, фото скриншот, УНИАН

Утро радует новостями из Крыма где продолжается планомерная операция по "выносу" ПВО...

Российская противовоздушная оборона во временно оккупированном Крыму представлена следующими подразделениями.

18-й зенитно-ракетный полк. Тут отдельно следует напомнить, что 18-й ЗРП (В/Ч 85388) - это предатели феодосийского полка, перешедшие на сторону оккупантов в 2014 году. В настоящее время данный полк размещен тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и в Феодосии. С недавних пор их дивизион в Джанкое не боеспособен от слова совсем.

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12-й зенитно-ракетный полк. А это уже евпаторийские предатели, перешедшие на сторону РОВ в 2014 году. Они представлены дивизионами в районе Евпатории и Севастополя. В частности, в районе аэродрома Бельбек.

3-й радиотехнический полк. Радиотехнические средства 3-го РТП размещаются на мысе Тарханкут и Ай-Петри, а если быть точнее - перепелиная высота (Бедене-Кыр). Кстати, на этой неделе туда уже прилетало и согласно блуждающей в сети информации, командир отправился к дидам пить лаву с грончаков.

Но, самое интересное это то, что после выноса дивизиона в районе Джанкоя, взялись не за Евпаторию или мыс Тарханкут, что было бы логичнее, с учётом близости и меньшего времени подлёта, а именно за юг Крыма.

А теперь, немного познавательной геометрии.

Если провести прямую между Джанкоем и Бельбеком, получается такая себе внушительная полу-диагональ. А если провести линии от Джанкоя и Бельбека к, например, Феодосии, то получается довольно таки внушительный треугольник.

Я как бы ни на что не намекаю, но ещё в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности ПВО зоной, после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024, это уже, мягко говоря - не так. Але, далі буде!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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