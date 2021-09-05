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Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной"

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 сентября 2021, 19:30

Отношения могут быть "улучшены" только в случае унижения украинского государства и народа даже не перед российским государством, а перед президентом РФ Путиным.

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Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит, что считает отношения с Украиной не нормальными и надеется на их улучшение. Чем раньше, тем лучше. Однако возникает вопрос: а на каких именно условиях российский лидер хотел бы улучшения российско-украинских взаимоотношений, и почему эти отношения стали ненормальными.

Стоит напомнить Владимиру Путину, что по состоянию на 2014 год, несмотря на постоянное давление российского руководства на тогдашнего президента Виктора Януковича, попытки изменить внешнеполитический курс Украины, а также участие российских олигархов в украинской экономике, отношения между Украиной и Россией были нормальными межгосударственными отношениями соседних стран, заинтересованных не только в политическом, но и экономическом сотрудничестве. Огромное количество граждан Украины положительно относились к жителям соседней страны. Таким же было и отношение граждан России к жителям Украины. Все изменила ситуация после победы Майдана 2013-2014 годов. И решение Владимира Путина об аннексии Крыма и начале необъявленной войны на Донбассе.

Жертвами российских военных и диверсантов стали тысячи украинских граждан. В российских СМИ началась беспардонная пропаганда против Украины, которая нередко переходит через все красные линии. Касается не только украинского государства, истории, но и самих украинцев как этноса. И сам Владимир Путин в своей недавней статье вообще отказывает украинцам в праве на существование.

Можно спросить - кто-то из украинских руководителей после 2014 года предпринимал такие шаги в отношении соседней России? Может, это украинские войска находятся на российской территории и не дают возможности нормально жить гражданам Российской Федерации? Может, это украинские медиа ведут постоянную пропагандистскую кампанию против соседней страны и ее жителей? Может, это в Украине отказывают россиянам в праве на существование и говорят, что никакого такого народа никогда не было, и единственное, что могут сделать русские - это признать, что они украинцы и перестать разговаривать на своем "смешном" языке?

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Конечно, нет. Ничего такого со стороны Украины в отношении России и россиян трудно себе представить.

А российская политика в отношении Украины также очевидна для каждого наблюдателя. И если говорить об улучшении украинско-российских взаимоотношений по путинскому рецепту, мы же с вами должны осознавать, с чего это улучшение должно начаться.

Пункт первый - Украина должна признать законность аннексии Крыма. То, что в оккупированном россиянами Крыму был какой-то там референдум, на котором жители этого украинского региона свободно высказались за присоединение к РФ. Хотя мы прекрасно знаем, что ничего этого не было. И самое главное - сама возможность проведения референдума в Крыму исключена Конституцией. И таким образом, все решения крымского парламента и российских парламентариев, а также КС России, президента России по присоединению Крыма не имеют никакой юридической ценности. Это просто оккупация по гитлеровскому образцу, и все.

Второй пункт в рецепте Владимира Путина - президент Украины должен начать переговоры с марионеточными руководителями так называемых народных республик. Именно к этому недавно призвал Владимира Зеленского Владимир Путин во время своих переговоров с другой российской марионеткой, белорусским правителем Александром Лукашенко.

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Но мы прекрасно понимаем, что никаких руководителей так называемых Л/ДНР не существует, как не существует и самих республик. Есть оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, в которых создано марионеточное руководство, которое также должно опираться на военную силу РФ и жалких наемников, которые просто служат врагу за деньги. Это никакие не Республики - это просто банды. И вот с руководителями этой банды Владимир Путин предлагает разговаривать президенту Украины. Чтобы еще раз унизить украинское государство, руководство, народ.

И здесь мы переходим к третьему пункту из рецепта Владимира Путина по улучшению украинско-российских взаимоотношений. Следовательно, они могут быть улучшены только в случае унижения украинского государства и народа даже не перед российским государством, а перед президентом РФ Путиным. Он желает распоряжаться будущим граждан Украины именно так, как он распоряжается будущим граждан РФ.

Граждане России не принимают никакого участия в руководстве собственного государства. Они не влияют ни на какие политические или социальные процессы. За них все решает чекистское сборище, во главе которого стоит Путин. А также олигархические кланы, связанные с этим сборищем, и которые зарабатывают деньги на этом тотальном контроле над Россией. Это продолжается уже несколько десятилетий подряд. И именно в этом, в сохранении такого режима, Владимир Путин видит свою главную политическую миссию. Именно поэтому в России не происходит никаких свободных выборов, а то, что называется выборами - это, конечно же, посмешище.

В Украине, конечно, все иначе. Украинцы на протяжении десятилетий, несмотря на присутствие олигархов в политической и экономической жизни, участвуют в руководстве собственным государством, следят за политическими процессами, имеют свое мнение о будущем собственного государства, и именно это не нравится Путину. И именно с этим он собирается бороться вплоть до полного уничтожения Украины и присоединения ее территории к России. Поэтому когда Путин говорит, что хочет нормальных отношений с Украиной, это надо прочесть честно и четко - он хотел бы, чтобы никакой Украины не было. А в лучшем варианте - для тех, кто думает, что с Путиным можно договориться - превращения Украины в российский сателлит, все решения которого будут определяться Кремлем. Вот вам и все путинские желания.

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