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Что делать с Беларусью?

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

23 июля 2022, 08:35

Украина должна сделать невозможным (не отразить, а снять угрозу) участие Беларуси в войне и использование ее территории российской армией.

Лукашенко, Беларусь, российские военные
Украине следует создавать условия для ухудшения отношений Минска и Москвы / Reuters

К сожалению, у нас почти никто не понимает, что происходит в Беларуси и мы живем в ряде иллюзорных и не всегда реалистических представлений о стране, откуда Путин наносит удары по нам.

По данным меньшей мере 2 опросов, которые проводились независимыми друг от друга группами в Беларуси число сторонников участия в войне не превышает 10-11%, а количество противников более 80%. Есть существенная поддержка российских нарративов (на уровне от 27% до 35% населения), но есть и 50% сочувствия Украине. И это в условиях открытого для российской пропаганды информационного пространства.

Читайте такжеИмеем полное право наносить свои удары по БеларусиВ Беларуси по версии украинских СМИ, не было массовых антивоенных протестов. В то же время белорусские правозащитники говорят о более 1200 арестованных именно за антивоенные выступления. А белорусские добровольцы - одна из самых массовых групп иностранцев, воюющих на стороне Украины.

Белорусские государственные медиа говорят о безальтернативности "интеграции с РФ", в то же время количество сторонников "российского вектора интеграции" упало (по сравнению с 2020 годом) почти на 20% и стабилизировалось на уровне 43-46%, а количество сторонников нахождения у ОДКБ лишь на уровне 27-30%.

Белорусская оппозиция теряет влияние на события внутри страны, но окружение Лукашенко так же не может похвастаться расширением своей поддержки. Фактически речь идет о сегментации общества на несколько групп, которые очень слабо связаны (информационно и политически) между собой.

С одной стороны, санкции и потеря ряда рынков должны были бы обрушить внешнюю торговлю Беларуси. А существующее падение товарооборота выводит показатели страны на уровень... 2020 года. Сальдо же внешнеторгового баланса существенно улучшается.

Падение экономики по итогам 2022 года будет существенным, но даже международные организации (ВБ, ЕБРР) прогнозирует его на уровне -6%... -6,5% ВВП. Это не обвал. К тому же, наибольший удар по белорусской экономике наносят не санкции, а потеря украинского рынка и возможностей транспортировки грузов через украинскую территорию.

Дальнейший поиск ответов на вопросы приводит к пониманию необходимости формулирования основ украинской политики на белорусском направлении, или по меньшей мере к артикуляции украинских интересов. Базовый интерес любого государства - иметь предполагаемого, дружественного, настроенного на сотрудничество соседа. Сегодня режим Лукашенко не является ни предсказуемым, ни дружеским. А вопросы сотрудничества с таким соседом являются токсичными для украинских политических элит, и это - констатация факта. Поэтому политика государства - это превращение существующей (не всегда позитивной) повестки дня в желаемую для себя. И здесь уместно расширить блок интересов:

Читайте также"Угроза есть" : в разведке не исключили новую атаку РФ из БеларусиТактические интересы - интересы на период войны с РФ формулируются просто:

Украина должна быть способной отразить потенциальное вторжение с белорусской территории и в перспективе – исключить удары ВС РФ с севера.

Украина должна сделать невозможным (не отразить, а снять угрозу) участие Беларуси в войне и использование ее территории Российской армией.

По возможности создавать условия для ухудшения отношений Минска и Москвы с последующим удалением (вытягиванием) Беларуси из сферы влияния России.

Беларусь Александр Лукашенко
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