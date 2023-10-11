Что делал Зеленский в Румынии и о чем договорился

Президенты Украины и Румынии поддержали усилия по удвоению до 4 млн тонн в месяц объемов транзита через Румынию.

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Владимир Зеленский в Румынии / коллаж Главред, фото president.gov.ua

В последнее время все информационно-политическое внимание сосредоточено на Израиле. Но важные события происходят и в украинской политике.

В этом контексте обращу внимание на визит Президента Зеленского в Румынию. Это был официальный визит (второй по статусу вид зарубежного визита руководителя государства), что дополнительно подчеркивает его значение. Напомню, что во время нынешней войны большинство зарубежных визитов руководителя украинского государства являются рабочими. В Румынию визит был совершен на более высоком уровне. И это дополнительно подчеркивает значение отношений между Украиной и Румынией на данный момент, да и на перспективу.

По итогам этого визита президенты Украины и Румынии подписали Совместную декларацию, в которой было заявлено, что обе страны будут стремиться вывода отношений между Украиной и Румынией на уровень стратегического партнерства. Отмечу в этой связи, что о стратегическом партнерстве говорят тогда, когда отношения между странами имеют особое долгосрочное значение в международно-политическом и экономическом смысле. Политологи давно дискутируют относительно критериев корректного применения термина "стратегическое партнерство" в двусторонних межгосударственных отношениях. Раньше в украинской дипломатии этим термином иногда злоупотребляли, использовали его не всегда уместно. В данном случае обе страны проявили реалистичный прагматизм. Президенты Украины и Румынии не стали спешить с выводом, что наши страны уже стали стратегическими партнерами, заявлено о стремлении выйти на этот уровень. А это значит, что Румыния сейчас и на перспективу будет для нас одним из приоритетных международных партнеров.

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На сегодня это в первую очередь связано с обеспечением работы Черноморского зернового коридора для Украины. Президенты Украины и Румынии "поддержали усилия по удвоению до 4 млн тонн в месяц объемов транзита через Румынию и договорились поддерживать координацию по транзиту украинского зерна через Румынию". Собственно именно Румыния сейчас становится для нас главным хабом для транзита украинского зерна на экспорт.

Однако Румыния важна для нас и в более широком контексте безопасности – как партнер для восстановления безопасности в регионе Черного моря. В этом есть общий интерес обеих стран. Очень важно для нас, что президенты согласились с приоритетностью подготовки украинских пилотов на F-16 в учебном центре в Румынии. И это один из конкретных результатов визита Президента Зеленского в Румынию.

Сотрудничество по безопасности с Румынией, и совместные усилия обеих стран в регионе Черного моря имеют для нас значение и в контексте евроатлантической интеграции. Главы обоих государств заявили о поддержке интеграции Украины в НАТО, а также приветствовали готовность Румынии начать переговоры по двустороннему соглашению по безопасности в рамках Совместной декларации G7.

Очевидно, что интересы обеих стран совпадают и в вопросах европейской интеграции Украины. В совместной декларации была зафиксирована твердая поддержка со стороны Румынии продвижения нашего государства к членству в Европейском Союзе, в частности необходимость принятия до конца 2023 года политического решения по открытию переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Ранее, еще в довоенные времена, многие из украинских экспертов в сфере внешней политики отмечали необходимость значительной активизации двусторонних взаимоотношений Украины с Румынией. Хорошо, что это происходит именно сейчас, когда потребность в этом стала еще более насущной.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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