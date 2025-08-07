Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украине

Процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским.

Трамп и Моди. Переговоры уперлись в Индию.

1. Все, что сейчас делает Трамп по отношению к России - это подготовка к переговорам с Китаем. Если проще, Трамп пробует ослабить союзников Китая и параллельно добивается того, чтобы Пекин показал: он не готов идти на помощь своим сателлитам.

2. Логика Вашингтона была следующая: ударить тарифами по Бразилии, чтобы показать, что Китай ничем не сможет помочь своему главному партнеру в Южной Америке и напугать Индию, чтобы та отказалась от закупки российской нефти, тем самым, нанеся очень болезненный удар по российской экономике.

3. По Бразилии мы поймём добился ли чего-то Трамп в течение следующих нескольких месяцев. А вот что касается Индии, то Дели держит паузу. Паузу, которая играет против нас. Индия - это не о принципах. Это исключительно о деньгах и заработках. Нынешняя модель сотрудничества с РФ идеальна для индусов. Но речь идет не только о нефти. Речь идет о международном транспортном коридоре Север-Юг, который позволяет Индии сократить морскую логистику в Европу на 8-10 дней (удешевить их на треть) и позволяет обходить риски связанные с Пакистаном (читай Китаем). И здесь ключевыми партнерами Индии являются Иран и РФ. Главные участники этого коридора - Индия, Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, частично Армения и Беларусь.

4. Дели сейчас находится не только перед нефтяной дилеммой, но и перед сложным геополитическим выбором (между прочим, главным конкурентом России в северном коридоре является Турция, которая очень хотела бы переправить потоки с российского направления через себя). Вообще, жаль, что у нас никто не мыслит категориями логистических коридоров, а мы живем в иллюзиях о дружественности или не дружественности стран, но это я так, просто о наболевшем.

Я все еще остаюсь при мнении, что после определенных торгов Индия пойдет на предложение США. Но, не исключено, что это может занять значительно больше времени чем это хотел бы Трамп. Моди играет в игру: потянуть время. Потому что каждый день - это десятки миллионов долларов.

5. Процессы запущенные Трампом все равно приведут к тому, что Путин вынужден будет сесть за стол переговоров с Зеленским. Но, если в течение следующих дней Индия не пойдет на уступки Вашингтону (а вероятность этого, к сожалению, уменьшается), мы должны понимать, что вероятность результативных переговоров в ближайшее время резко падает. И тогда мы снова переходим к сценарию, где переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 - начала 2026 года.

