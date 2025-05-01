Что даст Украине соглашение о недрах, и почему ближайшие две недели будут решающими

Заключение ресурсной сделки улучшило отношения США и Украины, и теперь позиция Трампа относительно России может измениться.

https://opinions.glavred.info/chto-dast-ukraine-soglashenie-o-nedrah-i-pochemu-blizhayshie-dve-nedeli-budut-reshayushchimi-10660877.html Ссылка скопирована

Главные бонусы от подписания соглашения о недрах пока что получает Трамп / Коллаж: Главред

Украина и США подписали соглашение о недрах. Судя по комментарию министра экономики Украины Юлии Свириденко, украинская сторона сумела добиться от американцев более-менее равноправного характера этой сделки. Однако, как и в случае со 100-летним соглашением о партнерстве между Украиной и Великобританией, мы не знаем, что содержится в секретной части данного документа. И депутаты, когда будут голосовать за ратификацию соглашения о недрах, судя по всему, будут иметь весьма смутное представление о его реальном содержании.

Плюс, по словам Трампа, заключается в том, что это соглашение станет гарантией безопасности для Украины. Однако тех гарантий безопасности, о которых говорил Зеленский, мы так и не увидели в документе. Похоже, их там просто нет.

Гарантией безопасности могло бы быть получение Украиной статуса стратегического союзника США вне НАТО, который в 1987 году получил Израиль, и Штаты ежегодно предоставляют ему как военную, так и финансовую помощь на обеспечение безопасности. Гарантией безопасности могло бы стать присутствие американских войск на нашей территории, как они присутствуют в Южной Корее, а также "ядерный зонтик", который сдерживает Северную Корею от искушения "вернуть в родную гавань" Южную Корею. КНДР обладает двухмиллионной армией, а до Сеула там рукой подать – чуть больше 30 км, то есть это дальность артиллерийского выстрела, но, тем не менее, 70 лет пушки молчат. Да, время от времени случаются инциденты, но американское присутствие и гарантии безопасности США являются весомым фактором в обеспечении безопасности Южной Кореи.

видео дня

Будут ли американские инвестиции в Украину – это еще большой вопрос. Инвестиции – дело частное, а частные инвесторы десять раз подумают, прежде чем вкладывать деньги в страну, имеющую весьма эфемерные гарантии того, что война не продолжится.

Совершенно очевидно, что это слабое место данного соглашения: то, что называется "гарантией безопасности", на самом деле таковой не является. McDonald’s в Украине не защищают нас от российских ракет. И уже в который раз McDonald’s на Лукьяновке приходится стеклить. А это американская компания, которая давно работает в Украине – более 30 лет. Так что присутствие американских экономических интересов не является фактором, который защищает от агрессии.

Второй риск состоит в том, что данное соглашение фактически закрепляет шаг в сторону сырьевого характера украинской экономики. Доля промышленности в структуре ВВП во время войны должна была увеличиться до 30%, но у нас она, наоборот, упала до 12%, и доминируют сырье и услуги. И, когда соглашение о полезных ископаемых начнет работать, оно будет лишь усиливать этот перекос, превращая Украину в сырьевую страну.

В любом случае, давать оценки соглашению о недрах преждевременно, поскольку мы толком ничего не знаем. То, что подается как позитив, со временем может оказаться чем-то другим. Так, 30 с хвостиком лет назад, когда шла большая приватизация, нам тоже рассказывали о том, что "невидимая рука рынка все расставит на свои места и приведет Украину к процветанию, и станет наша страна второй Францией". Но – "не сталося так, як гадалося".

Поэтому – ждем и смотрим. Пока основной позитив заключается в том, что подписание соглашения о недрах позволяет американцам перейти ко второму этапу – к соглашению о прекращении огня.

Если бы не была подписана ресурсная сделка, то с высокой степенью вероятности американцы хлопнули бы дверью, вышли бы из переговоров и начали выстраивать двусторонние отношения с Российской Федерацией. Вероятность такого сценария была очень высока. Этого не случилось, а, значит, держим кулаки за то, что в ближайшие недели-две, как говорил Рубио, может быть, удастся выйти на трек временного прекращения огня. Хотя бы на 30 дней.

Не на три дня, как предлагает Путин – да, ему это выгодно, поскольку звуки работы ПВО – не лучший фон для встречи с высокими иностранными гостями, в частности лидерами Китая и Бразилии. В этой ситуации куда важнее получить шанс на более длительное прекращение огня с надеждой на то, что оно перерастет в постоянное.

Главные бонусы от подписания соглашения о недрах пока что получает Трамп. На фоне отсутствия значимых побед в работе команды Трампа это соглашение можно преподнести американскому обывателю как достижение – мол, "каждый доллар американских налогоплательщиков мы вернем с прибылью". На этом, наверняка, активно будут пиариться Трамп и его команда.

Поддержка Трампа очень просела за апрель, когда началось тарифное безумие, поскольку американцы оценивают своих руководителей по цене галлона бензина на ближайшей бензозаправке. А у Трампа тут пока дела идут не очень хорошо. Взять хотя бы то, что 40% автомобилей Tesla собирается в Шанхае, а антикитайские тарифы приведут к огромному росту цен. Например, на популярном китайском маркетплейсе Temu штанишки за 20 долларов с учетом трамповских тарифов начинают стоить 85 долларов. В среднем на каждую американскую семью это ляжет дополнительным бременем от 4 тысяч долларов за год, а это довольно много. Американские ритейлеры уже выявили, что еще 2-3 месяца – и будет либо отсутствие товаров, либо сумасшедшая инфляция.

Так что на фоне всех этих неудач Трампу нужны хоть какие-то победы. И такую победу дает ему подписанное с Украиной соглашение.

Кроме того, подписание данного соглашения отнюдь не значит, что теперь США будут заинтересованы в том, чтобы помочь Украине вернуть контроль над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы иметь доступ к месторождениям полезных ископаемых там. Да, оперативно после подписания соглашения Трамп разрешил продажу Украине пакета вооружений на 50 млн долларов. Но накануне США запретили Австралии передавать Украине списанные с баланса австралийских вооруженных сил танки Abrams старых модификаций, хотя они не представляют большой военной ценности. Это показательно. Посмотрим, будет ли отменен этот запрет. Но, судя по всему, уже никаких бесплатных пакетов помощи не будет. За деньги – да. Но, согласитесь, это две большие разницы: предоставление американцами военной и финансовой помощи на миллиарды долларов и то, что теперь предлагает Трамп.

Так что при таком сценарии у Украины не увеличатся возможности вернуть военным путем оккупированные территории.

С другой стороны, возможны изменения политики Вашингтона, учитывая то, что нарастает недовольство дипломатией Уиткоффа, который раздавал Кремлю авансы, ничего не получая взамен. Так что могут быть повороты в позиции Трампа, учитывая его импульсивность и склонность рубить с плеча. Поэтому ждем неделю-две – скорее всего, они будут решающими.

В любом случае, подписание соглашения о недрах улучшило двусторонние отношения Киева и Вашингтона. Подтверждением тому является сдвиг с мертвой точки в вопросе продажи оружия. Однако более жесткие действия в отношении России со стороны США мы можем увидеть только спустя время, не сейчас. Нужно подождать если не неделю, то месяц.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред